Segunda temporada da série original da AXN “Perícia Lab” inicia gravações

Foto: André Ramiro, Telma Rocha e Ricardo Salada © Guido Ferreira/AXN

O perito criminal Ricardo Salada e a fotógrafa pericial Telma Rocha estão de volta para a segunda temporada de “Perícia Lab”, sucesso do AXN, que acaba de iniciar gravações. Coprodução entre a Sony Pictures Television e a Mood Hunter, a série original de investigação criminal segue com o comando de André Ramiro, ator e apresentador, famoso por seu papel em “Tropa de Elite”.

Em “Perícia Lab”, Salada e Telma, ambos profissionais de referência em seus ramos de atuação na polícia de São Paulo, explicam as diferentes técnicas que os investigadores brasileiros têm à disposição e demonstram em seu laboratório como elas foram usadas para solucionar (ou não) um crime real. Por meio de depoimentos e reconstituições, os espectadores aprendem em cada episódio como os mistérios foram solucionados e o que está por trás do trabalho dos especialistas forenses.

A segunda temporada vai se aprofundar em crimes emblemáticos que ocorreram no país, como o caso do Maníaco do Trianon e o massacre em um cinema na cidade de São Paulo, em 1999. Os especialistas também vão apresentar novas técnicas e experimentos nesta temporada , como o uso do georadar, utilizado para encontrar objetos enterrados, e os métodos utilizados para identificar objetos carbonizados.

A segunda temporada de Perícia Lab tem previsão de estreia para o começo de 2024, exclusivamente no AXN.