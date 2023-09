Curta Canoa prorroga inscrições para as mostras competitivas

Prorrogadas até o dia 10 de outubro as inscrições para as Mostras Competitivas da 14ª edição do Curta Canoa – Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada. Serão selecionadas produções audiovisuais de todo o Brasil e países da América Latina, nos gêneros documentário, ficção, animação e experimental, concluídos a partir de 2020, e que tenham duração máxima de 20 minutos. No site www.curtacanoa.com, os interessados encontram o formulário de inscrição e o regulamento. Além disso, é possível se inscrever por meio do festhome.com, que reúne os principais eventos de cinema em uma única plataforma. Basta o realizador fazer o cadastro e colocar na ferramenta de busca o nome do festival.

O Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada, conhecido como Curta Canoa, é realizado na praia de Canoa Quebrada, localizada no município de Aracati, no Ceará. Trata-se de um evento reconhecido por promover a acessibilidade ao audiovisual, disseminar cultura e destacar artistas brasileiros e latino-americanos. A 14ª edição, que acontece de 20 a 25 de novembro, promete trazer uma programação diversificada e gratuita, com destaque para as Mostras Competitivas de curtas nacionais e latinos, além de exibição de longas convidados, seminários, palestras e shows, dentre outras ações.