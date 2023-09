Documentário sobre a obra de Ruy Guerra estreia no Canal Brasil

O documentário inédito “Tempo Ruy”, dirigido por Adilson Mendes, estreia no Canal Brasil na próxima quarta-feira, dia 27, às 20h. O longa traz a obra do cineasta Ruy Guerra, nascido em Maputo, capital de Moçambique, que veio para o Brasil aos 27 anos, depois de uma passagem por Paris, onde fez faculdade de Cinema. No filme, Ruy faz uma análise de todo o seu trabalho, desde o primeiro filme dirigido por ele e comenta de que maneira sua obra se insere na sociedade atualmente.

O diretor veio para o Rio de Janeiro para realizar um filme com o roteiro escrito por ele, que foi pouco valorizado na Europa na época. “Os Fuzis” fazia parte da chamada “Trilogia de Ouro”, do Cinema Novo, e hoje está na lista da Abraccine dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, além de ter sido indicado ao Urso de Ouro e ter vencido o Urso de Prata em Berlim, na categoria Direção.

Durante a sua formação, Ruy Guerra vivenciou o início da Nouvelle Vague, movimento ideológico e estético do cinema francês, que contestava os modelos de superproduções do cinema comercial, o que deu para ele uma bagagem sólida de ideias, que posteriormente foram aplicadas em seus trabalhos no Brasil e em todos os lugares do mundo onde viveu e trabalhou. Guerra ficou conhecido também por suas composições em parceria com artistas como Chico Buarque, Milton Nascimento, Carlos Lyra e Edu Lobo.