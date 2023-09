São Paulo Locarno Industry Academy anuncia profissionais selecionados

O São Paulo Locarno Industry Academy, workshop direcionado à formação de profissionais que trabalham com difusão e comercialização audiovisual de diferentes países da região, organizado em parceria com o Festival de Locarno, divulgou os nomes dos 11 profissionais selecionados para participar da sua 7ª edição. O programa de capacitação foi criado em 2014 dentro do Festival Internacional de Cinema de Locarno, em parceria com o BrLab (São Paulo). A edição brasileira acontece dentro da programação do 13º BrLab, entre os dias 16 e 23 de novembro.

O programa é voltado a jovens profissionais da indústria audiovisual que trabalham nas áreas de distribuição, vendas internacionais, marketing cinematográfico, exibição e programação e conta com o apoio do Projeto Paradiso, da Spcine, do Programa Ibermedia, além de uma aliança de mídia com a LatAm Cinema.

Confira os profissionais selecionados para a edição 2023 do São Paulo Locarno Industry academy: