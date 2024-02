Estreia “O Menino Mais Rico do Mundo”, nova série da Nickelodeon

A nova série live-action da Nickelodeon, “O Menino Mais Rico do Mundo”, estreia nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, às 11h50, no canal linear. A produção é uma adaptação de “João, o Menino Mais Rico do Mundo”, livro de Xá (Francisco Abreu). Serão dois episódios por dia, de segunda à sexta-feira, às 11h50, na Nickelodeon.

“O Menino Mais Rico do Mundo” é uma série encantadora que traz o olhar de João sobre as questões que surgem em seu caminho, além de mostrar a maneira em que ele enxerga o mundo e lida com todos os desafios. A história segue as suas aventuras ao lado de seus inseparáveis amigos Tina e Gael, na tranquila Vila dos Bem-te-vis. Em meio a brincadeiras, o trio enfrenta situações que revelam a importância da amizade, da criatividade e da solidariedade.

Em 26 episódios, a série mostra como ressignificar as dificuldades, como a perda do avô de João, e traz temas importantes de maneira lúdica. Além de abordar a reciclagem de livros, a produção também mostra como reciclar o amor, o olhar para o próximo, a amizade e os relacionamentos.

O elenco traz Heitor Silva como João, Helena Bougleux como Tina e Enzo Rosetti como Gael. Juntos, os três dão a vida ao trio de amigos da história. Além deles, também integram ao elenco: Yohana Back, Tásia d’Paula, Jully Rocha, Vinícius Domingues, Carlos Mariano e Rai Teichimam.

Com criação de Xá (Francisco Abreu) e direção de Bete Rodrigues, “O Menino Mais Rico do Mundo” é uma produção da Na Laje Filmes.