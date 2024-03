Spcine abre inscrições para Edital de Incubadora de Projetos Audiovisuais Indígenas 

A Spcine abriu inscrições para o Edital de Incubadora de Projetos Audiovisuais Indígenas (02/2024/Spcine), marcando um compromisso com a diversidade cultural e a promoção da arte indígena no cenário audiovisual brasileiro.

O objetivo principal deste edital é oferecer apoio financeiro, de forma não exclusiva, para a produção de cinco curtas-metragens realizados por Responsáveis Criadores(as)/Artísticos(as) Indígenas. Os projetos podem abranger os gêneros de Ficção, Não-Ficção e Animação, com temática livre, permitindo também o uso de técnicas de mídias imersivas.

Além do suporte financeiro, a Spcine compromete-se a oferecer um programa de formação em audiovisual aos responsáveis dos projetos selecionados. Essa iniciativa visa fortalecer as habilidades e capacidades dos participantes, garantindo um ambiente propício para o desenvolvimento de suas obras.

As inscrições estão abertas até as 18 horas do dia 26 de abril. O investimento total do edital é de R$ 400 mil, com R$ 80 mil destinados a cada um dos projetos selecionados. Destaca-se também que este edital conta com políticas afirmativas, reservando duas vagas para responsáveis criadores artísticos indígenas que sejam mulheres, pessoas trans e pessoas com deficiência.