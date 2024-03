Filme inédito sobre a cultura do povo guarani estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, nesta sexta, 15/03, o inédito “Para’i”, longa sobre a vida do povo guarani. O filme, que vai ao ar às 20h40, traz elementos da cultura guarani e da preservação de seu território pela perspectiva da menina Pará, vivida por Monique Ramos Ara Poty Mattos. “Para’i” foi selecionado para festivais como o Festival do Rio, em 2018, e o Festival de Brasília do mesmo ano, na Mostra Territórios Audiovisuais Indígenas.

Na trama, dirigida por Vinicius Toro, a protagonista Pará encontra, durante um passeio, um milho colorido que nunca tinha visto antes, divide a descoberta com os amigos e decide cultivá-lo. Na jornada para o alimento prosperar, a menina caminha pelo território guarani e se depara com elementos como a falta de espaço para plantar, a luta pela demarcação de terras, incêndios e a influência da religião evangélica na comunidade. O filme foi gravado na Terra Indígena Jaraguá, então, fica evidente a relação do povo com seu território e como eles mantêm seu modo de vida, mesmo próximos a grandes cidades.