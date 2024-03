Prêmio Platino destaca ano de ouro do cinema espanhol e deixa Brasil fora de todas as categorias

Por Maria do Rosário Caetano

Mais uma vez o cinema brasileiro fica de fora da competição aos Prêmios Platino, destinados, anualmente, aos melhores filmes e séries ibero-americanos.

OK, este é o ano da Espanha, que ocupa metade das quatro vagas na categoria principal com dois recordistas em indicações – “A Sociedade da Neve” (foto), de Juan Antonio Bajon (em sete categorias), e “Cerrar los Ojos”, do mestre Victor “Espírito da Colmeia” Erice (seis).

O México, com o inquieto “Tótem”, de Lila Avilés, e a Argentina, com o thriller “Os Delinquentes”, de Rodrigo Moreno, completam a lista dos grandes do ano.

A safra da terra de Buñuel-Saura-Almodóvar é tão forte, que coube ao ótimo “20.000 Espécies de Abelhas”, da basca Estibaliz Urresola, destacar-se nas categorias “opera prima” (filme de estreia) e “Educação em Valores”.

O Brasil só pega carona temática em um dos fortes concorrentes ao Platino de melhor filme de animação — “Atirem no Pianista”. O cineasta espanhol Fernando Trueba é apaixonado por nossa música e já dedicou um longa-metragem a Carlinhos Brown (“Milagre no Candeal”), e agora, em parceria com Javier Mariscal, apresenta um longa de animação (com base documental) sobre o trágico assassinato do músico carioca Tenório Jr (1941-1976), em Buenos Aires. O crime aconteceu nas semanas que antecederam (e engendraram) o golpe militar que derrubou o governo de Isabelita Perón.

“Atiraram no Pianista”, além de ouvir as mais variadas vozes ligadas à trajetória do músico brasileiro, tece verdadeira ode à Bossa Nova. Mesmo assim, terá um forte rival a ameaçá-lo – “Robot Dreams”, de Pablo Berger. Este filme concorreu ao Oscar de melhor longa animado (perdeu para o japonês “O Menino e Garça”, de Hayo Miyazaki). Foi, portanto, um dos dois representantes da Espanha na festa da Academia de Hollywood (o outro foi “A Sociedade da Neve”, que concorreu a melhor filme internacional — perdeu para “Zona de Interesse”, do britânico Jonathan Glazer).

O Brasil não dispunha de nenhum filme digno de figurar entre os finalistas ao Platino?

Sim, dispunha. O caso mais evidente é o do longa “Noites Alienígenas”, do acreano Sérgio de Carvalho, vencedor do Festival de Gramado. Ele merecia estar entre os concorrentes a “opera prima” (melhor obra de diretor estreante). E Chico Diaz, brasileiro nascido no México, seria um formidável concorrente na categoria ator coadjuvante. Mas as relações do Brasil (essa imensa América Lusitana) é viver (não se sabe até quando) de costas para a América Hispânica (e vice-versa). E, por extensão, para a Península Ibérica. E, para complicar, tudo leva a crer que os filhos de Castela (em seus territórios europeus e da América Espanhola) não entendem a língua portuguesa, nem a estética e gramática dos filmes brasileiros. Daí que o Brasil, o maior produtor audiovisual da América Latina (com dados que se igualam ou superam os do México e Argentina), continua sendo o “patinho feio” do audiovisual que fala espanhol-e-ou-português.

Portugal, também, aparece muito pouco nas cerimônias do Platino. Mas, este ano, o país ibérico conquistou uma vaga importante. Concorre a melhor animação com “Nayola”, longa-metragem que José Miguel Ribeiro dirigiu, a partir de roteiro de Virgílio Almeida, inspirado em texto teatral (“A Caixa Preta”) dos romancistas Mia Couto e José Eduardo Agualusa. Com 70% de sua narrativa construída em animação e 30% com imagens “reais”, o filme apresenta três gerações de mulheres angolanas afetadas pela guerra civil (a avó Lelena, a filha Nayola e a neta Yara).

Historicamente, a Argentina (será desbancada pela Espanha?) é o país que mais indicações recebe nos Prêmios Platino. Esse ano, se não causou furor nas categorias cinematográficas, se fez notar especialmente nas séries e telefilmes.

O México, anfitrião pela terceira vez da festa do audiovisual ibero-americano, terá presença significativa. Emplacou vaga de “melhor filme ficcional” com o inquieto “Tótem”, de Lila Avilés, e viu o comovente e mobilizador “Radical”, de Christopher Zalia, destacar-se na categoria “Educação em Valores” (dedicada a filmes que poderíamos chamar de “utilidade pública”, por seu humanismo e defesa das boas causas). Em “Radical”, o astro Eugenio Derbet (“Não se Aceitam Devoluções”) brilha na pele de um professor idealista e ousado.

A produção mexicana marca presença, também, com a animação “Home is Somewhere Else”, de Jorge Villalobos e Carlos Hagerman, parceria com os EUA (sobre imigrantes mexicanos ‘indocumentados’, que tentam a vida no poderoso país vizinho), e com “Huesera”, de Michelle Garza. Este longa disputa duas categorias técnicas (montagem e edição de som). Não se pode esquecer, também, que um dos astros mais destacados do México – o ótimo Damián Alcazar – é o protagonista absoluto do longa peruano “El Caso Monroy”, de Josué Méndez. E concorre ao Platino de melhor ator.

“Huesera” é um filme de gênero, em diálogo com o terror. Assim como o argentino “O Mal que nos Habita” (“Cuando Acecha la Maldad”), de Demián Rugna, lançado no Brasil com bom resultado de público (quase 200 mil espectadores). Os dois vão disputar o Platino em categoria hipervalorizada pelo gênero – a edição de som.

Aos poucos, os filmes de horror vão ganhando espaço na premiação organizada pela Egeda e Fipca, instituições ligadas à coleta de direitos autorais e à produção ibero-americana. Para ajudá-las na complexa realização dos Prêmios Platino, Egeda e Fipca mantêm parceria com Academias cinematográficas de países da Península Ibérica e de toda a América Latina.

O Chile tem, esse ano, representação das mais significativas. Já agraciado com “Glória”, de Sebastian Lélio, protagonizado por Paulina García, e com “Uma Mulher Fantástica”, também de Lélio, o país viu o satírico “O Conde”, de Pablo Larraín, receber seis indicações (empatando com “Cerrar los Ojos”).

Embora não tenha ocupado vaga na categoria principal, o filme que transporta Augusto Pinochet para o mundo dos vampiros, disputa categorias importantes como melhor direção, melhor ator (Jaime Vadell, um Pinochet diabólico) e roteiro (Guillermo Calderón e Pablo Larraín). Mais um filme em diálogo com o horror.

Na categoria “melhor documentário”, o país andino conta com concorrente fortíssimo: “A Memória Infinita”, de Maite Alberdi, finalista ao Oscar 2024. E traz novidade importante no campo televisivo: forte candidato a melhor minissérie ou telefilme — “Los Mil Días de Allende” (quatro episódios). Esta realização de Nicolás Acuña conta com elenco liderado por Pablo Capuz e o carismático Alfredo Castro.

A décima-primeira cerimônia de premiação dos melhores filmes e séries do cinema e TV ibero-americanos acontecerá na Riviera Maya, no México, no complexo turístico Xcaret. A atriz argentina Cecila Roth, que atuou sob o comando de Pedro Almodóvar em meia dúzia de filmes (incluindo o belíssimo “Tudo sobre minha Mãe”), receberá o Platino de Honor, láurea que já foi entregue, entre outros, à brasileira Sonia Braga, ao espanhol Antonio Banderas, ao argentino Ricardo Darín e à portorriquenha Rita Moreno.

O Canal Brasil transmitirá a festa dos melhores do cinema ibero-americano no dia 20 de abril, a partir das 21h45.

Confira os indicados:

CINEMA

MELHOR FILME (ficção)