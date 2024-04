HBO produz nova série documental com o apresentador e jornalista Pedro Andrade

A HBO iniciou as gravações de nova série documental apresentada pelo jornalista Pedro Andrade. Em oito episódios, a produção contará com vivências e relatos do apresentador, que realizou o sonho de ser pai com seu parceiro Benjamin Thigpen, além de relatar histórias de diversas famílias ao redor do mundo. As gravações já se iniciaram e ainda não há data de estreia definida.

A produção tem como objetivo discutir assuntos relacionados às definições de família, apresentando dinâmicas e culturas familiares em diferentes países, mostrando os desafios diários e como o amor e a paixão são compartilhados entre pais e filhos.

A chegada de uma criança na vida de um pai ou de uma mãe é um momento muito importante, e com Pedro e Ben não foi diferente. O entusiasmo e emoção em encontrar Isabel marcaram a vida do casal e, pela primeira vez, Pedro abrirá sua intimidade para contar sobre como foi a experiência de realizar o tão aguardado sonho.

A série documental é uma coprodução da Warner Bros. Discovery com a Producing Partners. É dirigida por Tatiana Issa e Gustavo Nasr, produzida pelos vencedores do Emmy Tatiana Issa e Guto Barra, que também assinam a supervisão artística, apresentada por Pedro Andrade, com supervisão de Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Marina Pedral por parte da Warner Bros. Discovery.