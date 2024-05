19ª CineOP abre inscrições para oficinas e masterclasses internacionais

Foto © Jackson Romanelli

A 19ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que será realizada na cidade histórica de 19 a 24 de junho, oferece 10 ações formativas – sete oficinas e três masterclasses internacionais – com oferta de 250 vagas para público a partir de 16 anos, com abordagens e temáticas variadas e participação de renomados profissionais do setor audiovisual e da educação. Direção de arte, conservação, inteligência artificial, animação, narrativas sonoras, infância e cultura digital são alguns dos conteúdos que serão abordados nas atividades. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 7 de junho, pelo site cineop.com.br.

A oficina “A preservação do cinema através dos objetos: diagnóstico e estado de conservação” será ministrada pela professora da UFMG, Jussara Vitória de Freitas, de 20 a 22 de junho, das 9h30 às 13h30. Voltada para o público com mais de 18 anos, esta atividade conta com 20 vagas. O intuito da oficina é compreender a preservação do cinema através dos objetos que integram as coleções audiovisuais, como portadores de valor e como parte importante do patrimônio audiovisual. Jussara Vitória de Freitas é doutora em Artes pela UFMG com linha de pesquisa em conservação e restauração de acervos fotográficos e fílmicos.

O cineasta Sérgio Rossini irá ministrar a oficina “Produção audiovisual com inteligência artificial”, entre os dias 21 e 23 de junho, das 9h30 às 13h30, com oferta de 30 vagas para o público a partir de 16 anos. Os alunos irão conhecer e vivenciar a produção, as filmagens e a pós-produção de uma obra audiovisual e exercitar e planejar seus próprios projetos audiovisuais. Sérgio Rossini trabalha há 25 anos com Marco Altberg na Indiana Produções e há cinco anos conduz a Espiritualidarte Produções.

A oficina “Vídeo-maleta Criação Audiovisual” é um cruzamento entre arte sonora e visual, narrativas coletadas e criação digital. Foi idealizada pelo francês Jerôme Lopez com o propósito de criar uma performance audiovisual. Esta ferramenta acabou sendo igualmente utilizada para criações de obras artísticas coletivas e para instalações autônomas de captação de vídeo. Jerôme Lopez, artista gráfico desde 1998, integra o vídeo no seu trabalho há 10 anos, e com ele explora uma abordagem pessoal inspirada tanto pelo mundo animal e vegetal, quanto pelas artes cruas e incomuns. A oficina será realizada nos dias 22 e 23 de junho, das 16 às 18h e com oferta de 15 vagas.

Já a oficina “Da ideia à tela: processo de realização de um filme de animação” será ministrada pela animadora, autora, diretora de filmes de animação e artista de storyboard, Rosana Urbes. Com o objetivo de apresentar as etapas que compõe o processo de realização de um filme de animação com exemplos e exercícios práticos, a atividade vai acontecer de 21 a 23 de junho, das 14h30 às 17h30. São 25 vagas voltadas para o público a partir de 16 anos.

“Narrativas Sonoras” é a oficina ministrada por Bianca Martins, que apresentará a cadeia de trabalho dentro do departamento de som nas produções audiovisuais, abordando desde conceitos básicos da captação do som direto no set de filmagem até os elementos da banda sonora e aspectos criativos deste. A oficina será realizada de 21 a 23 de junho, das 9h30 às 13h30. Bianca do Nascimento Martins trabalha com captação e edição de som e participou de projetos como “Lista de Desejos de Superagüi”, de Pedro Giongo – vencedor de Melhor Filme na Mostra Tiradentes 2024, entre outros. A atividade é voltada para pessoas acima de 18 anos e conta com 25 vagas disponíveis.

A oficina “O cinema na sala de aula” visa apresentar o cinema como recurso didático-pedagógico no contexto de ensino e aprendizagem, e será realizada de 20 e 21 de junho, das 14h às 17h. A atividade será ministrada por Vanderlice Sól (Vanda), pós-doutora pela UFMG/University of California, Santa Barbara (USA), doutora e mestre em Linguística Aplicada pela UFMG, e professora no Departamento de Letras da UFOP. São 35 vagas destinadas para faixa etária a partir de 18 anos.

“Direção de arte: a estética da cena” é a oficina que vai introduzir os principais conceitos e características que envolvem a direção de arte de um filme ou outro tipo de produção audiovisual. Ministrada por Maria Cecilia Amaral, esta oficina vai acontecer de 20 a 22 de junho, das 14h às 18h. Figurinista, diretora de arte e artista educadora, Maria Cecilia Amaral é mestra em Artes Cênicas pela USP e atuou como figurinista na série Terra Brasilis (EPTV/Globoplay) e para diversas companhias e escolas teatrais. Nesta atividade, que conta com 25 vagas, pessoas com mais de 16 anos podem participar.

Nesta edição serão promovidas três masterclasses internacionais ministradas por convidados da Argentina, Chile e Colômbia. Dentre eles, está a gestora cultural argentina, Cielo Salviolo; o cineasta-pesquisador e filósofo colombiano, Sebastian Wiedemann; a animadora paulista Rosana Urbes; o artista gráfico francês, Jerôme Lopez, dentre outros. As inscrições também são gratuitas.

“Infância e cultura digital na escola” é o tema da masterclass ministrada por Cielo Salviolo, da Argentina. Gestora cultural, consultora e pesquisadora em comunicação e infância, ela é produtora especializada em conteúdos e formatos audiovisuais infantis. Débora Nakache, da coordenação Rede Kino Argentina, será a mediadora da atividade, que vai acontecer no dia 21 de junho, das 17h30 às 19h30. São 25 vagas para pessoas com mais de 18 anos.

“Ações de preservação digital na Cineteca Nacional do Chile” será conduzida pela chilena, Macarena Bello, que apresentará um panorama dos trabalhos realizados pela instituição, com destaque para as ações de preservação digital. Criada em 2006, a Cineteca Nacional do Chile é uma das mais recentes e ativas Cinematecas da América Latina. Em quase duas décadas de atividade tem atuado de forma sistemática em prol da conservação e da valorização do patrimônio audiovisual chileno, com ênfase na formação e na preservação digital. Desde então se tornou um modelo para o setor e uma referência para a região. A masterclass está marcada para o dia 22 de junho, das 16h45 às 18h, e será mediada pelo curador José Quental. São 25 vagas disponíveis para pessoas com mais de 18 anos.

“Ecologia de imagens em desaceleração” vai acontecer no sábado, 22 de junho, das 17h45 às 20h, ministrada pelo cineasta-pesquisador e filósofo colombiano, Sebastian Wiedemann. Em meio ao ruído audiovisual que nos cerca, como uma espécie de aceleracionismo mediático que substitui o cinema e a cultura por “produção de conteúdo”, o que podemos fazer para desacelerar as imagens? Este é um dos questionamentos propostos na masterclass que terá mediação de Wenceslao Machado de Oliveiram, da coordenação Rede Kino. Nesta atividade, que conta com 25 vagas, a faixa etária é a partir de 18 anos.