Filme de Petrus Cariry, “Mais Pesado é o Céu”, estreia nos cinemas

O road movie cearense “Mais Pesado é o Céu”, sétimo longa-metragem dirigido por Petrus Cariry, tem estreia marcada para o dia 8 de agosto nos cinemas brasileiros. Na trama, Antônio (Matheus Nachtergaele) e Teresa (Ana Luiza Rios) pegam a estrada em busca de reconstruir a vida. Diante de um Brasil devastado pela crise moral e política, os dois acolhem um bebê abandonado e formam uma família improvável sob o sol escaldante do interior do Ceará.

“Mais Pesado é o Céu” aborda temas universais, como solidão, afeto, maternidade, busca de composição de um núcleo familiar e solidariedade. Exibido em 20 festivais nacionais e internacionais, o filme conquistou diversos prêmios, entre eles o German Independence Award – Spirit of Cinema, do 30º Oldenburg International Film Festival, na Alemanha. A obra também foi reconhecida como melhor filme do 25º Festin – Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa, em Portugal, e do 20º Fantaspoa – Festival Internacional de Cinema Fantástico, de Porto Alegre. Na edição de 2023 do Festival de Cinema de Gramado, Cariry recebeu os prêmios de melhor direção, melhor fotografia e melhor montagem (em parceria com Firmino Holanda), além do Prêmio Especial do Júri para a atriz Ana Luiza Rios pela interpretação da personagem Teresa.

O elenco de “Mais Pesado é o Céu” ainda traz nomes como Silvia Buarque, Danny Barbosa e Buda Lira. Com produção da Iluminura Filmes, as filmagens aconteceram em 2021, nos municípios cearenses de Quixadá e Nova Jaguaribara, tendo como um dos cenários o Açude Castanhão. A distribuição está a cargo da Sereia Filmes, com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, que também prepara o lançamento do documentário “Antônio Bandeira – O Poeta das Cores”, de Joe Pimentel, e da cópia restaurada em 4K do clássico “Corisco e Dadá”, de Rosemberg Cariry.