Thati Lopes e Luciana Paes protagonizam a comédia “Saideira”

A distribuidora Elo Studios lança nos cinemas, no dia 8 de agosto, “Saideira”, nova comédia nacional estrelada por Thati Lopes e Luciana Paes. Com direção de Júlio Taubkin (“Dente por Dente”, “A Guerra de Arturo”) e Pedro Arantes (“Dente por Dente”, “O Riso dos Outros”), e produção de Mayra Lucas e Angelo Ravazi, o filme conta a história de duas irmãs que não se viam há anos e embarcam numa inusitada caça ao tesouro em busca de uma preciosíssima cachaça que receberam de herança, a Saideira.

Além de Thati Lopes e Luciana Paes, o elenco do longa conta com nomes como Jackson Antunes, Matheus Abreu, Rogério Fróes, Suely Franco, Ary França, Teca Pereira, Bruna Viola e Tonico Pereira. O roteiro é assinado por Arthur Warren, Marina Morais, Júlio Taubkin e Pedro Arantes.

“Saideira” tem produção da Glaz e coprodução da Massa Real, com investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES e Fundo Setorial do Audiovisual – FSA.