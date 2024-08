Mostra Infantojuvenil do FAM 2024 terá nove filmes

Foto: “Juzé”, de Raquel Garcia

A Panvision divulgou a lista de filmes selecionados para a Mostra Infantojuvenil da 28ª edição do Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024. Das nove obras que participam da mostra, oito são produções do Brasil e uma do Chile.

Neste ano, a Mostra Infantojuvenil terá duas sessões de cinema distintas: uma para crianças do 1º ao 4º ano, e uma para alunos do 5ª ao 7º ano. Os filmes são do gênero animação (5) e ficção (4) e variam de 6 a 15 minutos de duração.

Um dos destaques da mostra fica por conta da maioria dos filmes participantes serem dirigidos por mulheres, ao todo seis, sendo duas delas estreantes. As obras abordam temáticas sobre bullying e inclusão, diferenças de gerações e preservação do meio ambiente.

O FAM 2024 ocorre na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina (Brasil), entre os dias 5 e 11 de setembro. Além da Mostra Infantojuvenil, outras sete mostras competitivas participam do festival. As sessões de cinema do FAM 2024 serão realizadas no CineShow do Beiramar Shopping e as demais atividades do evento ocorrem no Majestic Palace Hotel. Toda a programação será divulgada em breve no site www.famdetodos.com.br.

O 28º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2024 é um projeto cultural produzido através da lei de incentivo à cultura e por meio do Programa de Incentivo à Cultura – PIC, do Governo do Estado de Santa Catarina aprovado pela Fundação Catarinense de Cultura. Tem o apoio da Fundação Cultural de Florianópolis Franklin Cascaes através do Programa de Fomento ao Audiovisual, edital 2023 e do Prêmio Catarinense de Cinema, edição especial Lei Paulo Gustavo, Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Tem o incentivo do Grupo Krona. Patrocínio Itaú Unibanco, com realização Associação Cultural Panvision, Muringa Produções Audiovisuais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.

Confira a lista de filmes selecionados para a Mostra Infantojuvenil:

Casa na Árvore, de Guilherme Lepca | Brasil, Curitiba/PR | 2024 | 9 min | Animação

Felícia e os Super-resíduos do Bem, de Laly Cataguases | Brasil, Belo Horizonte, Nova Lima/MGs; Campinas, São José dos Campos, Taubaté/SP; Rio de Janeiro/RJ; Goiânia/GO; Belém/PA | 2023 | 12 min | Animação

Festa para Duas, de Marina Polidoro | Brasil, Juiz de Fora/MG | 2023 |14 min | Ficção

Juzé, de Raquel Garcia | Brasil, Fortaleza/CE | 2023 | 11 min | Animação

Malu e a Máquina, de Ana Luiza Meneses | Brasil, Brasília/DF | 2023 | 14 min | Ficção

Maréu, de Nicole Schlegel | Brasil, Rio de Janeiro/RJ | 2023 | 11 min | Animação

Pororoca, de Fernanda Roque, Francisco Franco | Brasil, Juiz de Fora/MG | 2024 | 6 min | Ficção

Raffi, de Ricardo Villavicencio | Chile, Villarrica | 2023 | 7 min | Animação

O Último é Mulher do Padre, de Yasser Socarrás | Brasil, Florianópolis/SC | 2024 | 15 min | Ficção