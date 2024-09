Dia Internacional da Animação recebe inscrições de cidades interessadas em participar do evento

No dia 28 de outubro, o Brasil celebrará mais uma edição do Dia Internacional da Animação (DIA), um evento gratuito de alcance nacional, que em 2024 completa 21 anos de história. Desde sua primeira edição em 2004, em São Paulo, o evento cresceu significativamente, chegou a mais de 200 cidades em todas as regiões do país, oferecendo ao público uma mostra de curtas-metragens de animação nacionais e internacionais.

A data homenageia a primeira projeção pública de imagens animadas realizada por Charles-Émile Reynaud, em 1892, no Museu Grévin, em Paris. Sendo reconhecida em mais de 30 países, como EUA, França, Japão, Portugal e Coreia do Sul. A Associação Internacional do Filme de Animação (Asifa) escolheu, em 2002, o dia 28 de outubro para celebrar mundialmente a animação como expressão cultural.

No Brasil, o Dia Internacional da Animação se firmou como uma iniciativa que promove a inclusão e o acesso à cultura por meio da exibição simultânea de curtas-metragens em centenas de municípios. O evento apresenta uma programação composta por uma hora de curtas brasileiros e uma hora de curtas internacionais, proporcionando um panorama diverso e representativo do cinema de animação.

Além das exibições simultâneas, o DIA se destaca por suas ações paralelas em diversas cidades, incluindo mostras regionais, acessíveis (com audiodescrição e Libras) e voltadas ao público infantil. Oficinas, palestras e debates são organizados conforme as características e demandas locais, reforçando o caráter inclusivo e educativo do evento.

Ao longo de duas décadas, o Dia Internacional da Animação cumpriu seu papel de democratizar o cinema de animação e integrar diferentes regiões do país por meio da arte. Esta rede de exibições fomenta o diálogo cultural e fortalece a indústria audiovisual brasileira, permitindo que obras nacionais alcancem novos públicos e que o Brasil continue a se destacar no cenário global da animação. As cidades interessadas em participar devem se inscrever aqui até o dia 27 de setembro. As exibições acontecerão no dia 28 de outubro, em mais de 200 cidades, com entrada gratuita.