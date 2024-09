Oficina de Acessibilidade para Projetos Culturais é disponibilizada gratuitamente no Youtube

Está disponibilizada na plataforma Youtube a “Oficina de Acessibilidade para Projetos Culturais”, curso totalmente gratuito e dividido em quatro vídeos. A oficina faz parte do projeto de lançamento do livro “Das Leis de Incentivo ao FSA: Uma Análise das Políticas Públicas para o Audiovisual no Brasil (2000-2015)”, de Sandro Santana. Os quatro vídeos que compõem o curso estão disponíveis no canal do autor: https://www.youtube.com/@sandro_santana/videos e diretamente através do link: https://www.youtube.com/watch?v=AcVEl5oNIJ0&list=PL-rxCpPp7afm5KIgih53gy5rWH0I2_oed.

Na primeira aula são apresentados os conceitos basilares para a promoção de ações de acessibilidade em projetos culturais. Num segundo momento, conhecemos as Dimensões da acessibilidade: arquitetônica (sem barreiras físicas); comunicacional (sem barreiras na comunicação entre pessoas); metodológica (sem barreiras nos métodos e técnicas de lazer, trabalho, educação etc.); instrumental (sem barreiras instrumentos, ferramentas, utensílios etc.); programática (sem barreiras embutidas em políticas públicas, legislações, normas etc.); e atitudinal conceitos l (sem preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações nos comportamentos da sociedade para pessoas com deficiência). Na sequência, o curso aborda mais especificamente a acessibilidade à ambientes culturais e audiovisuais. Na última aula, o foco é na acessibilidade midiática no audiovisual.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.