Acabaram as filmagens de “100 Dias”, dirigido por Carlos Saldanha

Em 1984, na remota costa africana da Namíbia, no porto de Luderitz, encontrava-se Amyr Klink, um jovem destemido de 28 anos, determinado a realizar uma proeza épica: atravessar o perigoso Oceano Atlântico em um barco a remo. A travessia nesses modos era um desafio nunca feito por outra pessoa e requeria muita força e determinação para alcançar o objetivo final, o litoral da Bahia. O feito de 3.700 milhas foi conquistado cem dias após a partida e, durante a solidão do percurso, Amyr fez registros em um diário de bordo, que depois se transformaram no livro “Cem Dias Entre Céu e Mar”, um marco na literatura náutica e um best-seller que alcançou milhares de pessoas. Agora, o best-seller virou filme, com direção de Carlos Saldanha (“Rio”, “A Era do Gelo”, “O Touro Ferdinando”, “Cidade Invisível”), que traz o ator Filipe Bragança como protagonista. E, numa emblemática coincidência, as filmagens do longa-metragem foram finalizadas nesta quarta-feira, 18 de setembro, na mesma data da chegada de Amyr a Bahia, há 40 anos.

Natural de São Paulo, filho de pai libanês e mãe sueca, Amyr Klink começou a frequentar a região de Paraty (RJ) com a família, quando tinha apenas dois anos de idade, e foi dessa cidade histórica que surgiu a inspiração para viajar pelo mundo. Em 1983, terminou a construção do seu primeiro barco: o I.A.T., com o qual, um ano depois, fez a travessia histórica durante mais de três meses. O evento marcou o início de suas expedições marítimas e sua paixão pela navegação. Posteriormente, em dezembro de 1989, Amyr realizou a primeira de suas quinze viagens à Antártica em um veleiro construído por ele mesmo, o Paratii, e passou 642 dias na região, preso no gelo da Baía Dorian.

Casou-se em 1996 com Marina Bandeira, com quem teve as filhas gêmeas Tamara e Laura, nascidas em 1997, e a caçula, Marininha, nascida no ano 2000. Tamara, inclusive, seguiu os passos do pai e hoje também é uma velejadora reconhecida em todo o país.

Com previsão de estreia para 2025 nos cinemas, o filme “100 Dias” é uma narrativa de autodescoberta em que um jovem luta consigo mesmo e contra a sombra de um pai autoritário. Procurando seu próprio caminho na vida, e contra todas as probabilidades, Amyr (Filipe Bragança) cruzará o Oceano Atlântico sozinho em um pequeno barco a remo.

O longa é produzido pelo Ventre Studio, com coprodução da Star Original Productions, distribuição da Star Distribution – ambos selos da The Walt Disney Company voltados para o cinema nacional. Além de Filipe Bragança como Amyr Klink, fazem parte da equipe de “100 Dias” Elena Soarez (“Casa de Areia”) e Thais Tavares no roteiro, Marcela Altberg (“Elis”) no casting, Rodrigo Monte (“Senna”) na direção de fotografia, Cassio Amarante (“Xingu”) na direção de arte e produção liderada por Justine Otondo, João Queiroz e Paula Cosenza, sócios do Ventre Studio.