“A Vida Íntima de Sherlock Holmes”, de Billy Wilder, ganha sessão com trilha sonora ao vivo no MIS SP

Em 22 de setembro, como parte da programação paralela à megaexposição O cinema de Billy Wilder, o Cinematographo do MIS, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, realiza uma sessão especial com o longa “A Vida Íntima de Sherlock Holmes”. Um dos últimos trabalhos de Billy Wilder, o longa de 1970 também é celebrado, na exposição, com uma sala especial.

Para esta edição do Cinematographo, a musicista Cintia Gasparetti, acompanhada de uma formação com piano, percussões e um instrumento surpresa, dá o toque da atmosfera detetivesca típica à trilha sonora, executada ao vivo. No filme, recorrendo a um dos seus personagens favoritos, Billy Wilder faz uma incursão num formato de produção diferente do que costumava fazer: em Londres, longe da habitual Hollywood, e sem estrelas consagradas em seu elenco. O resultado é um filme com sutil toque Wilder de qualidade, explorando de forma “fiel” o personagem mais famoso de Sir. Artur Conan Doyle.

Inspirado na atmosfera das primeiras sessões de cinema, o Cinematographo é o programa mensal do MIS que convida, a cada edição, artistas musicais para realizarem a sonorização ao vivo de um filme. Entre clássicos de todas as gerações, o programa é uma maneira de reconectar o público com o filme, relendo-o a partir de uma experiência sonora única e exclusiva.

Em “A Vida Íntima de Sherlock Holmes”, Holmes e seu fiel companheiro Dr. John Watson embarcam em uma investigação que começa de forma rotineira, mas rapidamente se transforma em um caso complexo e intrigante. Eles são abordados por uma mulher misteriosa que está em busca de seu marido desaparecido. À medida que Holmes mergulha no caso, descobre uma conspiração que envolve o monstro do Lago Ness, anões trapezistas e até mesmo o governo britânico.

Cinematographo – “A Vida Íntima de Sherlock Holmes”

Data: 22 de setembro, às 15h

Local: Auditório MIS – Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo/SP

Ingresso: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), disponível na plataforma Megapass (on-line) e na bilheteria do MIS

Classificação indicativa: 10 anos

Exposição O Cinema de Billy Wilder

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); grátis às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês, graças a uma parceria com a B3 – Venda antecipada no site: https://megapass.com.br/mis

Horários: terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h; sábados, 10h às 19h

Classificação indicativa Livre