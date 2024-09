Primeiro semestre do Brasiliana TV distribui R$ 300 mil em receitas para produtoras no catálogo

Em seu primeiro semestre em atividade, o Brasiliana TV se firma como o streaming do grupo Curta! totalmente dedicado a obras nacionais de ficção e documentário. Considerando de março a agosto deste ano, o relatório semestral da marca está distribuindo perto de R$ 300 mil em receitas líquidas às produtoras com filmes disponíveis no catálogo. Entre elas, estão a LC Barreto, a Conspiração Filmes, a Casa de Cinema de Porto Alegre, a Morena Filmes, a Cinema Brasil Digital e a Cinédia Estúdios Cinematográficas.

No topo da lista, o longa-metragem “Nome Próprio” (foto), de Murilo Salles e protagonizado por Leandra Leal, com R$ 21.970,58 de receita líquida ao produtor no semestre. “Achados e Perdidos” (R$ 7.731,54), de José Joffily, e “Doramundo” (R$ 7.446,74), de João Batista de Andrade, aparecem em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

“Guerra de Canudos” (R$ 6.290,44), o épico realizado por Sérgio Rezende, foi um grande destaque. Mesmo tendo estreado somente em agosto na plataforma, em apenas um mês de exibições já ocupa a quarta posição.”Engraçadinha” (R$ 6.187,65), com direção de Haroldo Marinho Barbosa, a partir da obra de Nelson Rodrigues, surge em quinto lugar, seguido por “Memórias Póstumas” (R$ 6.175,61), adaptação de André Klotzel para o clássico machadiano.

As marcas de SVOD do Curta! distribuem as receitas aos produtores considerando a permanência da obra no catálogo (minutos no catálogo) e a performance de cada obra (número de minutos exibidos frente ao total de minutos exibidos).

Disponível para assinantes do pacote PayTV da Claro TV+, o streaming oferece ao público de clássicos do cinema brasileiro, como “Bye Bye Brasil” e “A Hora da Estrela”, a produções mais recentes, como “Arábia” e “A Vizinhança do Tigre”.

Para submissão de filmes e séries para avaliação curatorial, as produtoras devem inscrever as obras no site canalcurta.tv.br, indicando a marca Brasiliana TV no preenchimento do formulário.