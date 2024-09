Lançamento do livro de “Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme” será marcado por exibições de “Arábia” e conversas com os diretores e autores

A Editora Javali anuncia o lançamento do livro “Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme”, dos diretores e roteiristas mineiros Affonso Uchôa e João Dumans. A obra, que vai além da compilação do roteiro, explora o processo criativo por trás do longa “Arábia” (2017) e será lançada em setembro. Para marcar a publicação, que celebra os 10 anos do começo das filmagens, serão realizados três eventos gratuitos, em Belo Horizonte (MG) e online. O primeiro acontece no dia 30 de setembro, às 19h30, no Cine Humberto Mauro, seguido por uma segunda exibição no Cine Santa Tereza, no dia 9 de outubro, às 19h. No dia 10 de outubro, às 19h, haverá um bate-papo transmitido ao vivo pelo YouTube da Javali.

“Arábia: Caminhos da Escrita de um Filme” evidencia as diferentes vidas que o filme viveu ao longo de seus seis anos de produção. É uma obra que oferece uma rara perspectiva sobre o processo de escrita para o cinema, destacando as múltiplas influências e experiências que moldaram o filme. Diferente das tradicionais publicações sobre roteiros cinematográficos, o livro se distingue ao apresentar desde as primeiras ideias dos roteiristas e diretores até as transformações ocorridas durante as filmagens.

O livro está organizado em três seções principais. A primeira oferece um olhar sobre o contexto e as motivações que impulsionaram os autores a trabalhar juntos, refletindo sobre as contradições políticas do Brasil contemporâneo, por meio da ligação entre as cidades de Ouro Preto e Contagem. A segunda seção reúne as pesquisas, entrevistas e notas de campo que fundamentaram a escrita do roteiro, incluindo o caderno de memórias de Aristides de Sousa, protagonista de “Arábia” e “A Vizinhança do Tigre” (2014). A terceira seção apresenta o roteiro propriamente dito, acompanhado de cenas que foram modificadas ou cortadas durante a produção, revelando a natureza fluida e em constante transformação do filme. Além dessas seções, o livro traz um posfácio escrito por Sérgio de Carvalho (USP), fotografias e a ficha técnica, prêmios e principais festivais relacionados à “Arábia”.

Refletindo seu impacto artístico e social, “Arábia” teve uma trajetória notável, conquistando cinco prêmios no 50º Festival de Brasília, incluindo o de Melhor Filme, além do Prêmio APCA, do 8º Prêmio Cinema Tropical nos Estados Unidos, do 27º Films from the South na Noruega, entre outros. Exibido em alguns dos principais festivais internacionais, como o Festival de Rotterdam, o Festival de San Sebastián, o BFI London Film Festival e a Viennale, “Arábia” consolidou-se como uma obra marcante do cinema brasileiro contemporâneo.