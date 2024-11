Brazilian Content leva 20 produtoras brasileiras para o Ventana Sur

Começa, no próximo dia 2 de dezembro, o Ventana Sur, um dos maiores e mais influentes mercados de conteúdo audiovisual da América Latina, primeira vez realizado em Montevidéu, no Uruguai. E a delegação do Brazilian Content, programa da Brasil Audiovisual Independente (BRAVI), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), está pronta para marcar presença no evento, reunindo 20 produtoras e 28 participantes, que vão representar toda força e criatividade do audiovisual brasileiro.

Na lista das produtoras que Integram a delegação nacional estão 2DLab, Alopra Studio, Bactéria Filmes, Belli Studio, Café Royal, Capivara Filmes, Casa na Árvore, Circular Media, Druzina Content, Movioca Content House, Ocean Films, Oz Filmes, Oz Produtora, Perdidas Ilusões, Pink Flamingo, Pipa Pictures, Quanta Post, Raccord, Studio Z e Têm Dendê.

Reconhecido como um hub estratégico para a entrada no mercado europeu, o Ventana Sur conta com parcerias de peso, como o Creative Europe Media, o Festival de Annecy/MIFA e o Festival de San Sebastián, além de diversas instituições renomadas. E a participação expressiva da delegação conduzida pelo Brazilian Content reflete o fortalecimento do audiovisual brasileiro e sua crescente visibilidade internacional.

O evento é organizado pelo Instituto Nacional de Cinema e Artes Audiovisuais da Argentina (INCAA) e pelo Marché du Film, do Festival de Cannes, em parceria com a recém-integrada Agencia del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ACAU). O Ventana Sur 2024 será uma oportunidade ímpar para promover coproduções, atrair financiamento e ampliar a distribuição internacional de conteúdos audiovisuais latino-americanos.

Pela primeira vez com um stand exclusivo, o Brazilian Content oferecerá, entre os dias 2 e 6 de dezembro, período de realização do Ventana Sur, mesas para reuniões estratégicas e promoverá ações de networking em colaboração com importantes entidades e instituições do setor audiovisual global.

Em parceria com a Spcine pelo terceiro ano seguido, o Brazilian Content atua junto ao Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros – ICAB para levar ao evento uma delegação de jovens profissionais do audiovisual paulistano, formada por onze representantes do programa Amplifica Cine. O grupo irá receber uma consultoria especializada durante a participação no Ventana Sur. Também serão oferecidos cinco apoios a empresas paulistanas que irão ao evento, no valor de R$ 5.000,00 para cada contemplada, como auxílio às despesas relacionadas à participação no evento.