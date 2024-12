Vencedor do Festival de Cannes, argentino “XXY” chega ao Sesc Digital

Com quatro prêmios no Festival de Cannes, incluindo o prêmio da Semana da Crítica, o longa argentino “XXY” (foto), de Lucia Puenzo, traz a história de Alex, uma criança intersexo, cujos pais se refugiam em um vilarejo no Uruguai para evitar intervenções médicas. Estrelado por Ricardo Darín, o filme também venceu o Prêmio Goya de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Espanhola, entre outros.

A plataforma traz ainda filmes da premiada Naomi Kawase, cineasta japonesa que explora conexões humanas profundas e a relação com a natureza, a partir de três de suas obras. Em “Esplendor”, uma dubladora de cinema para deficientes visuais conhece um fotógrafo em processo de perda de visão e juntos descobrem novas formas de enxergar o mundo e lidar com seus passados. “Vision” apresenta uma jornalista francesa, que retorna ao Japão em busca de uma erva mítica que promete curar a angústia da humanidade, enquanto enfrenta memórias de um amor vivido. Já em “O Segredo das Águas”, um corpo encontrado no mar leva os jovens Kaito e Kyoko a explorar os mistérios da vida e da morte em uma ilha subtropical japonesa marcada por tradições ancestrais.

Também está disponível no Sesc Digital, “Surto”, dirigido por Aneil Karia, segue Joseph (interpretado pelo ator Ben Whishaw), que, após um ato de rebelião, embarca em uma jornada selvagem por Londres em busca de sentido e emoção.

E representando o cinema nacional, o documentário “No Vazio do Ar”, de Priscilla Brasil, registra a vida de pilotos na Amazônia, marcada por precariedade e riscos fatais, enquanto a diretora revisita o aeroporto onde seu tio voava. A narrativa revela os desafios e os perigos que cercam a aviação na região.

