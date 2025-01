Inscrições abertas para as oficinas e o Programa de Residência Crítica da Mostra Tiradentes

A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2025, oferece uma programação formativa diversificada e gratuita para os públicos adulto, jovem e infantil, abordando, de forma prática, temas que vão da dramaturgia à direção de cinema. Ao todo são 260 vagas e 12 atividades formativas, sendo nove oficinas, dois laboratórios e a novidade desta edição que é a Residência Crítica, um programa de imersão formativa de crítica e de debates sobre o cinema brasileiro. As inscrições gratuitas podem ser feitas até o dia 12 de janeiro pelo site https://mostratiradentes.com.br/formacao-2.

A Residência Crítica vai selecionar seis pessoas entre os 30 inscritos para uma vivência formativa em crítica e debates sobre cinema brasileiro contemporâneo, com a produção de textos que serão publicados no blog da Residência. Os participantes terão encontros com pesquisadores, críticos e curadores, além de oficinas de textos com mentoria especializada. Para participar, é necessário ter experiência prévia com crítica e disponibilidade para estar em Tiradentes durante todo o período. A Residência Crítica de Tiradentes, coordenada por Cleber Eduardo e Francis Vogner dos Reis e com mentoria de Bernardo Oliveira, Ewerton Belico e Alana Falcão, além de palestras com Camila Vieira, Juliano Gomes e Lorenna Rocha, tem duração de seis dias e acontecerá de 26 a 31 de janeiro, das 10h às 18h, com carga horária de 53 horas e 6 vagas para o público entre 20 a 35 anos.

Já entre as oficinas destaca-se a de “Assistência de Direção para Cinema”, ministrada por Renan Barbosa Brandão, diretor, produtor e assistente de direção com vasta experiência em filmes premiados. A atividade, que acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, das 10h às 13h e das 14h às 18h, totalizando 14 horas, busca evidenciar a importância desta função, abordando os principais documentos utilizados em um longa-metragem e as funções específicas de cada assistente de direção. São oferecidas 25 vagas para participantes a partir de 18 anos, com pré-requisito de conhecimento básico sobre linguagem cinematográfica.

A oficina “Introdução à Produção Executiva no Audiovisual”, com Camilo Cavalcanti, produtor executivo de renome, será realizada nos dias 30 e 31 de janeiro, das 14h às 18h, com carga horária de 8 horas e 25 vagas para maiores de 18 anos. A oficina foca nas práticas da Produção Executiva na gestão financeira, estratégica e humana de projetos audiovisuais, explorando métodos de planejamento, gerenciamento e relacionamento com a cadeia produtiva.

“Dramaturgias do Corpoespaço”, oficina ministrada por Marcelo Aquino, preparador de atores com experiência na Rede Globo, acontecerá de 27 a 29 de janeiro, das 14h às 18h, somando 12 horas de carga horária e oferecendo 25 vagas para maiores de 18 anos. A proposta é um treinamento e composição para atores, bailarinos, músicos e performers, buscando explorar as potencialidades na relação do corpo com o tempo e o espaço.

A “Oficina Prática de Argumento”, com a roteirista Ana Pacheco, responsável por roteiros de longas e séries, será realizada de 25 a 27 de janeiro, das 9h30 às 13h30, com 12 horas de carga horária e 25 vagas para maiores de 18 anos. A oficina abordará a função, formato e características do argumento, além de caminhos para a estruturação de um bom texto, com pré-requisito de familiaridade com escrita de roteiro.

“A Pesquisa Audiovisual: Métodos, Ferramentas e Usos no Cinema Documental”, com Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, diretores e roteiristas de documentários premiados, acontecerá de 29 a 31 de janeiro, das 10h às 13h, com 9 horas de carga horária e 30 vagas para maiores de 18 anos. A oficina apresentará instrumentos e técnicas para conduzir pesquisas aprofundadas na construção de narrativas documentais, com pré-requisito de interesse em processos de pesquisa para documentários.

O cineasta Joel Pizzini, premiado internacionalmente por seus ensaios documentais, irá comandar a oficina “A Criação no Documentário e o Documentário de Criação”, que será realizada de 27 a 29 de janeiro, das 9h30 às 13h30, somando 12 horas de carga horária e oferecendo 30 vagas para maiores de 18 anos. A ideia é proporcionar uma imersão criativa na linguagem do cinema documentário, abordando suas vertentes contemporâneas e estratégias narrativas, com pré-requisito de alguma experiência em audiovisual.

Para o público jovem, a Mostra Tiradentes oferece a oficina “Fazendo Cinema”, com Anna Rosaura Trancoso e Claudio Keim Doreto, arte-educadores com experiência em oficinas audiovisuais para jovens. Com carga horária de 25 horas, a atividade acontecerá de 27 a 31 de janeiro, das 13h30 às 18h30, e oferece 25 vagas para jovens de 14 a 18 anos. O objetivo é introduzir a arte cinematográfica por meio da produção de vídeo, abordando roteiro, câmera, som, produção e interpretação.

A oficina “Fotografia de Making Of”, com Bete Bullara, fotógrafa com vasta experiência em projetos educativos, será realizada de 29 a 31 de janeiro, das 10h às 13h, com 9 horas de carga horária e 25 vagas para crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. A oficina busca introduzir a prática fotográfica por meio de ensaios do making of das demais oficinas infanto-juvenis.

Daniella Penna, artista plástica e arte-terapeuta ministrará a oficina “Cinema, Artes Plásticas e Meio Ambiente”,de 28 a 31 de janeiro, das 14h30 às 17h30, com 12 horas de carga horária e 20 vagas para jovens de 12 a 16 anos. A atividade pretende trabalhar o processo criativo a partir da percepção e conscientização sobre a Serra de São José, utilizando técnicas, materiais reutilizáveis e linguagens visuais variadas, culminando em uma instalação artística. A apresentação do resultado desta oficina acontecerá no sábado, dia 1º de fevereiro.