“Ainda Estou Aqui” recebe três novos prêmios e supera 5 milhões de espectadores no Brasil

Foto: Walter Salles recebeu o Goya, conquistado no último dia 8 de fevereiro © Alberto Ortega

“Ainda Estou Aqui” inicia a semana com três novos prêmios. O longa de Walter Salles recebeu, nesta segunda-feira, 17/02, em Berlim, o prêmio de Filme Mais Valioso do Ano, no Cinema for Peace. A premiação, concedida pela Fundação Cinema for Peace, visa reconhecer produções cinematográficas que discutam causas humanitárias e ambientais. Os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega estiveram na cerimônia em Berlim representando a equipe do filme e receberam o prêmio.

Também na segunda-feira, “Ainda Estou Aqui” levou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, no Latino Entertainment Film Awards, e Fernanda Torres foi escolhida como a Melhor Atriz pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). As vitórias na 7ª edição da premiação ocorrem no momento em que o filme é lançado em parte da América Latina e é abraçado pelo público local, que vem tomando as redes sociais com relatos sobre a representatividade da produção para a região latino-americana.

Nesta terça-feira, 18, Walter Salles recebeu também o Goya de Melhor Filme Ibero-Americano, conquistado no último dia 8 de fevereiro. O cineasta foi recepcionado por uma cerimônia na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, em Madrid.

“Ainda Estou Aqui” soma agora 38 prêmios nacionais e internacionais e participa, no dia 23 de fevereiro, do OFTA Film Award, onde disputa Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz (Fernanda Torres). Para o Oscar, que ocorre no dia 2 de março, foi definido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas que Rodrigo Teixeira e Maria Carlota Bruno serão os produtores representantes de “Ainda Estou Aqui” na categoria de Melhor Filme.

Entre as novas conquistas de “Ainda Estou Aqui”, se destaca também a importante marca alcançada nas bilheterias brasileiras: 5,1 milhões de espectadores. Em sua 15ª semana em cartaz, ocupando 670 salas, o filme segue com um ótimo público nas salas de cinema.

Neste fim de semana, “Ainda Estou Aqui” superou US$ 25,4 milhões globais, e, nos Estados Unidos acabou de atingir US$ 3,5 milhões arrecadados, se tornando o terceiro maior filme brasileiro exibido no território. O longa também ocupou um circuito recorde de mais de 700 cinemas por lá. Em Portugal, a produção foi vista por 214,7 mil espectadores, e liderou as bilheterias por quatro fins de semana consecutivos desde sua estreia. Na França, mais de 275,8 mil pessoas já assistiram ao filme, segundo o site Allo Ciné. A nova fase de lançamento internacional chegou, neste fim de semana, na Colômbia, e, no dia 20 de fevereiro, quem recebe a estreia é Argentina, Peru, Uruguai, República Dominicana e Equador. Para além da América Latina, o filme também estreia em fevereiro na Inglaterra e na Espanha (21 de fevereiro), e na Austrália (27 de fevereiro) e 12 de março na Alemanha.