4ª temporada de “Operação Fronteira Brasil” estreia na Max e no Discovery

A quarta temporada de “Operação Fronteira Brasil” estreia, na Max e no Discovery, amanhã, 19 de fevereiro, às 20h30, com três episódios inéditos. A partir da semana seguinte, serão lançados dois episódios toda quarta-feira, sempre no mesmo horário, na plataforma de streaming e no canal.

Nesta nova temporada, a série acompanha de perto o Grupo de Resposta Rápida (GRR) da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em operações arriscadas contra o garimpo ilegal em terras indígenas e regiões amazônicas. Os novos episódios revelam bastidores intensos, confrontos contra o crime organizado e os impactos ambientais dessas ações.

“Operação Fronteira Brasil” é uma produção da Mixer Films para a Warner Bros. Discovery. Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz supervisionam a produção pela Warner Bros. Discovery. Pela Mixer Films, Adriana Marques assina como produtora executiva e Rodrigo Astiz como diretor geral.