Chegam ao fim as filmagens de “O Diário de Pilar na Amazônia”

Foto © Laura Campanella

Com filmagens iniciadas em novembro, em Belém, Alter do Chão e Rio de Janeiro, o filme “O Diário de Pilar na Amazônia” é a versão para o cinema da franquia de sucesso da autora Flávia Lins e Silva e traz para as telonas as aventuras de Pilar, uma menina curiosa e aventureira que adora descobrir os mitos ao redor do mundo, sempre defendendo a natureza, os animais e as pessoas.

A série de livros “Diário de Pilar”, de Flávia Lins e Silva, apresenta Pilar, seu mais-do-que-amigo Breno e seu gato Samba embarcando em sua rede mágica para se aventurar pelo mundo. Nos livros, a personagem já esteve na Grécia, na Amazônia, no Egito, em Machu Picchu, na África, na China e em outros lugares ao redor da Terra.

A coleção foi lançada em 8 países, com mais de 800 mil cópias vendidas no Brasil e traduzida para vários idiomas, como francês, alemão, espanhol, chinês e polonês. A trama já foi adaptada para o teatro e animação, e agora terá seu primeiro live-action nos cinemas.

A trama do filme acompanha Pilar, uma jovem curiosa e exploradora, que viaja até a floresta amazônica através de sua rede mágica, presente de seu avô. Lá, ela conhece Maiara, ribeirinha que teve sua comunidade destruída. Com a ajuda de seres folclóricos, Pilar e seus amigos embarcam na missão de reencontrar a família da amiga e impedir o desmatamento da floresta.

A atriz Lina Flor (11 anos) interpreta a protagonista Pilar, enquanto Miguel Soares (13 anos) é o amigo Breno. Já os atores naturais de Belém do Pará, Sophia Ataíde (11 anos) e Thúlio Naab (12 anos), dão vida à Maiara e Bira, respectivamente.

O elenco de “O Diário de Pilar na Amazônia” reúne ainda a atriz Nanda Costa, que interpreta Isabel, mãe de Pilar, além dos atores Marcelo Adnet, Emílio Dantas, Rafael Saraiva e Babu Santana, interpretando os vilões da história.

Produzido por Juliana Capelini e Renata Brandão, com produção associada de Flávia Lins e Silva e Eddie Vogtland ,o filme conta com direção de Eduardo Vaisman (“Juntos e Enrolados”) e Rodrigo Van Der Put (“Vidente por Acidente”) e tem roteiro assinado por Flávia Lins e Silva e João Costa Van Hombeeck.

“O Diário de Pilar na Amazônia” é uma produção da Conspiração, com coprodução da Star Original Productions e distribuição da Star Distribution – ambos selos da The Walt Disney Company voltado para o cinema nacional. O longa ainda conta com o apoio da RioFilme e patrocínio do Mercado Livre.