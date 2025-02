Governo de SP anuncia elaboração de Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista em Berlim

Foto: André Sturm, Lyara Oliveira, Marília Marton e Julia Saluh

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou, na última sexta-feira (14), a criação do Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista, durante a 75ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). A iniciativa pioneira no estado será focada em fortalecer o setor e consolidar o estado como polo de produção de conteúdo de alta qualidade. O plano prevê investimentos estratégicos em diversas áreas, incluindo governança, infraestrutura, formação, fomento e promoção internacional.

O anúncio foi feito pela secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton, durante participação no painel sobre as iniciativas de internacionalização do cinema brasileiro. O painel faz parte das atividades do European Film Market (EFM), espaço no qual profissionais e empresas do mundo todo, como produtoras, distribuidores, operadores de cinemas e investidores, se reúnem para negociar.

O desenvolvimento do Plano envolve uma série de ações, como a Criação de uma Film Commission estadual, que dará apoio à formação de comissões municipais em cidades foco, fomentando a produção audiovisual em todo o estado. Além disso, a Film Commission irá realizar um levantamento das locações de interesse e da infraestrutura disponível em cada cidade, apoiando também a criação de arcabouço jurídico administrativo municipal, a definição de protocolos de filmagens e treinamento de gestores.

Além disso, será criado o Circuito Paulista de salas de cinema, como forma de ampliar a rede de salas de cinema, incluindo parcerias com universidades, Fatecs, Etecs e outras instituições, democratizando o acesso à cultura e exibindo produções paulistas.

O Plano também prevê questões relacionadas ao fomento, por isso, será realizada uma reestruturação dos mecanismos de fomento e criação de um programa estadual para atrair produções internacionais. Para que os profissionais estejam preparados para suprir as necessidades deste mercado em plena expansão, serão desenvolvidas ações de formação, com a criação de um programa integrado de formação para profissionais do audiovisual, em parceria com instituições de ensino e organizações do setor.

O Plano de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual Paulista está sendo desenvolvido em colaboração com o Museu da Imagem e do Som (MIS) e apoio de uma consultoria técnica especializada.

E, como parte das iniciativas de valorização do setor audiovisual paulista, será realizada, em julho deste ano, a Mostra Paulo Gustavo, que contará com uma série de atividades, como palestras, workshops, aulas magnas, feira de economia criativa e exibição de filmes convidados, além de obras restauradas digitalizadas. A mostra também contará com a participação de produções incentivadas pela Lei Paulo Gustavo no estado de São Paulo.