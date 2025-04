Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina anuncia abertura das inscrições

O Facine – Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina será realizado entre 4 e 13 de setembro, e as inscrições para sua terceira edição estarão abertas a partir de 18 de abril até o dia 18 de maio.

De caráter não competitivo, o Facine é totalmente voltado às questões socioambientais e recebe produções de todo o Brasil para as mostras que acontecem de forma descentralizada em 12 cidades do território da Chapada Diamantina. Em torno de 40 produções cinematográficas serão selecionadas para esta edição, que contará com uma mostra especial com filmes de diretores chapadeiros.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário online disponível no perfil do Facine no Instagram (@facinechapada), onde também é possível acessar o regulamento, ou pelo e-mail aracacultura@gmail.com.

A lista com os títulos selecionados será divulgada no dia 1º de julho.

Pensado para fortalecer o cenário do cinema e audiovisual na Chapada Diamantina, o Facine potencializa reflexões sobre as temáticas socioambientais, tanto por meio das produções audiovisuais selecionadas, quanto pelas rodas de conversas e oficinas promovidas pelo festival.

A capilaridade é uma característica que visa descentralizar a programação e, com isso, construir um circuito exibidor que atenda as demandas das instituições e organizações do território. Ao chegar a diferentes cidades e comunidades, o Facine diversifica o público, amplia seu alcance e fortalece as reflexões e debates sobre os temas socioambientais em evidência.