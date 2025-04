Filme com Fernanda Torres e Selton Mello indicado ao Oscar ganha sessão gratuita com debate no MIS

A próxima edição do Clube do Filme do Livro, programa mensal do MIS que reúne cinema e literatura, exibe o filme “O que É isso, Companheiro?” (1997), baseado no livro homônimo de Fernando Gabeira e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e grande elenco. Após a sessão, que acontece no dia 24, às 19h, será realizado um debate com o escritor, ilustrador e jornalista Cadão Volpato.

O filme, dirigido por Bruno Barreto e indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, retrata um episódio marcante da ditadura militar no Brasil: o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick, em 1969. O longa acompanha um grupo de jovens militantes de esquerda que, em meio à repressão política, planeja e executa a ação com o objetivo de negociar a libertação de presos políticos. No centro da história está o jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello), que se alistam num grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

Clube do Filme do Livro – “O que É isso, Companheiro?”

Data: 24 de abril, às 19h

Local: Auditório MIS (172 lugares) – Avenida Europa, 158 – Jd. Europa – São Paulo/SP

Ingresso: gratuito (retirada com uma hora de antecedência na bilheteria física do MIS)

Classificação: 16 anos