Obras de Jorge Furtado chegam restauradas às salas de cinema

A Sessão Vitrine Petrobras traz de volta aos cinemas, em 29 de maio, novas cópias digitais em 4K de dois filmes de Jorge Furtado: o curta “Ilha das Flores” e o longa “Saneamento Básico – O Filme”.

“Saneamento Básico – O Filme” tem em seu elenco Fernanda Torres, Wagner Moura, Paulo José, Camila Pitanga, Lázaro Ramos e Bruno Garcia. Com roteiro assinado pelo próprio diretor, o longa se passa numa pequena comunidade de descendentes de italianos, no sul do Brasil, onde enfrentam problemas de saneamento. A cidade não tem dinheiro para resolver o problema, mas uma verba para a produção de um filme, concedida pelo governo federal, será usada para a construção da fossa que será toda filmada como ficção.

Já “Ilha das Flores”, lançado originalmente em 1989, premiado no Festival de Berlim do ano seguinte, tem importância única para o cinema nacional como um dos mais importantes curta-metragens já realizados no país, exibido em escolas e aclamado pela crítica.

A iniciativa conta com a coordenação da preservadora audiovisual e restauradora Débora Butruce, curadora dos filmes de patrimônio do projeto.

Através de ingressos com preços reduzidos e ampla distribuição nas cidades brasileiras, a Sessão Vitrine Petrobras reafirma seu papel na valorização e perpetuação do cinema nacional.