Julia Murat é selecionada para desenvolver projeto de longa-metragem, na Pop Up Film Residency Paradiso Brazil

A diretora e roteirista Julia Murat foi selecionada para a edição de 2025 da Pop Up Film Residency Paradiso Brazil para desenvolver o seu mais novo projeto de longa-metragem, “Máscaras Brancas”. A residência, que acontece em mais de dez países, é oferecida para cineastas brasileiros pelo Projeto Paradiso. Murat, que é carioca, já participou de festivais internacionais de cinema como Veneza, Toronto, Roterdã, Berlim e Locarno, com seus três primeiros longas-metragens “Histórias que Só Existem Quando Lembradas” (2011), “Pendular” (2017, Prêmio Fipresci em Berlim) e “Regra 34” (2022, Leopardo de Ouro em Locarno). A diretora embarca para Revine Lago, na Itália, em agosto deste ano.

Este é o sexto ano consecutivo em que o Projeto Paradiso, em parceria com a Pop Up, oferece a residência a um cineasta brasileiro. A edições anteriores da Pop Up incluíram nomes como: Beatriz Seigner (2019), com o longa “Enquanto Eles Dormem”; Esmir Filho (2021), com “Indetectável”; Caru Alves de Souza (2022), com “Corações Solitários”; Daniel Bandeira (2023), com “Expresso Vermelho”; e Carolina Markowicz (2024), com “O Funeral”. Após a seleção, Julia Murat também passa a fazer parte da Rede Paradiso de Talentos, que reúne profissionais que receberam bolsas ou apoios do Projeto Paradiso.