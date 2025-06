CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema recebe inscrições de filmes

Estão abertas as inscrições para a 9ª edição do CineBaru – Mostra Sagarana de Cinema, que será realizada de 17 a 20 de setembro, no distrito de Sagarana, em Arinos-MG. O evento convida realizadoras e realizadores da Bahia, Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais a inscreverem seus curtas-metragens de até 30 minutos, finalizados entre 2023 e 2025, para compor as mostras desta edição. As inscrições podem ser feitas até dia 4 de julho, por meio do formulário disponível no site cinebaru.com.br.

A programação contará com três mostras principais: Mostra Competitiva Regional Baiangoneira de Curtas, com premiações por júri e voto popular; Mostra Sertãozin, voltada ao público infantojuvenil, com foco em crianças e adolescentes das escolas públicas locais; e Mostra Sertão, com exibições não competitivas para o público geral.

As mostras buscam olhares sensíveis para os povos do Sertão, Cerrado e Caatinga, promovendo a diversidade e valorizando produções que refletem as identidades, tradições e modos de vida da região. A curadoria reafirma o compromisso com a equidade de gênero, raça e identidade, com atenção especial a filmes dirigidos e protagonizados por mulheres, pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+ e pessoas com deficiência. Também são valorizadas produções de localidades distantes dos centros urbanos ou das capitais, buscando refletir a diversidade de todo esse território.

Além da exibição de filmes, o festival conta com o Espaço Sertãozin, com brincadeiras para o público infantil; atividades formativas em audiovisual; o Quintal Agroecológico, com vivências que promovem a identificação de saberes e fazeres do modo de vida sertanejo; entre outras ações.