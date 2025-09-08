Academia Brasileira de Cinema anuncia os seis filmes pré-selecionados para concorrer à indicação ao Oscar
A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta segunda-feira, 8 de setembro, a shortlist com os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2026. No dia 15 de setembro, a comissão de seleção escolherá o filme que disputará uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar.
Os títulos são: “Baby”, de Marcelo Caetano, “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal, “Manas”, de Marianna Brennand, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, e “Oeste Outra Vez” (foto), de Erico Rassi. Ao todo, 16 longas-metragens foram inscritos e habilitados para concorrer à vaga.
Os nomes que compõem a comissão de seleção deste ano serão revelados no dia 15 de setembro.