49ª Mostra Internacional de São Paulo exibirá “Bugonia”, novo filme do diretor Yorgos Lanthimos

“Bugonia”, do diretor grego Yorgos Lanthimos, terá exibição inédita no Brasil na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A obra será apresentada na coletiva de imprensa do festival, no dia 4 de outubro. A estreia oficial do longa nos cinemas brasileiros acontece em 30 de outubro, com distribuição da Universal Pictures

“Bugonia”, que estreou mundialmente na competição do Festival de Veneza, acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração, que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra. No elenco estão Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.

Outros trabalhos de Lanthimos já foram exibidos na Mostra: “Dente Canino” (2009, 33ª edição), “Alpes” (2011, 36ª edição), “A Favorita” (2018, filme de abertura da 42ª edição) e “Nimic” (2019, 43ª edição). Ao longo da carreira, o realizador, que também dirigiu “O Lagosta” (2015), “Pobres Criaturas” (2023) e “Tipos de Gentileza” (2024), já recebeu prêmios em diversos festivais de cinema, como Cannes e Veneza.

A 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo acontece na capital paulista de 16 a 30 de outubro.