“Sirât”, vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes, abrirá a 49ª Mostra Internacional de SP

O longa-metragem “Sirât”, de Oliver Laxe, vencedor do prêmio do júri do Festival de Cannes, vai abrir a 49ª edição da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A cerimônia de abertura acontece no dia 15 de outubro, na Sala São Paulo (Praça Júlio Prestes, nº 16 – Campos Elísios), com apresentação de Renata de Almeida e Serginho Groisman.

O evento contará com a presença de profissionais do setor audiovisual, autoridades e patrocinadores. As atrizes Stefania Gadda e Jade Oukid, que atuam no filme, também estarão presentes na sessão especial.

A produção, distribuída no Brasil pela Retrato Filmes, acompanha um pai e um filho que chegam a uma rave nas montanhas do Marrocos. Ambos estão em busca de Mar — filha e irmã —, que desapareceu meses antes em uma dessas festas intermináveis. Cercados por música eletrônica e por uma sensação crua e desconhecida de liberdade, eles saem distribuindo a foto da jovem. A esperança vai se apagando, mas os dois persistem e seguem um grupo de frequentadores rumo a uma última festa no deserto. À medida que avançam por um cenário escaldante, a jornada os obriga a confrontar os próprios limites.

“Sirât” foi escolhido pela Espanha para disputar uma vaga no Oscar 2026 na categoria de melhor filme internacional.

Laxe nasceu na França em 1982, em uma família de imigrantes espanhóis. Os longas anteriores do cineasta foram exibidos na Mostra: “Todos São Capitães” (2010), na 34ª edição, “Mimosas” (2016), na 40ª edição, e “O que Arde” (2019), na 43ª edição.

Além da sessão de abertura, “Sirât” terá exibições comerciais durante o festival, que acontece entre 16 e 30 de outubro.