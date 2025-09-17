Sony abre inscrições gratuitas para o Future Filmmaker Awards 2026

A Sony abriu as inscrições para a edição 2026 do Future Filmmaker Awards, programa que reconhece talentos emergentes do cinema de todo o mundo. Gratuito e aberto até 16 de dezembro, o prêmio oferece US$ 5 mil e equipamentos Sony Digital Imaging para os vencedores de cada categoria, além de uma experiência exclusiva de quatro dias em Los Angeles, incluindo workshops e sessões com executivos da indústria cinematográfica.

Os cineastas finalistas serão convidados a participar de um programa completo no Sony Pictures Studios, em Culver City, entre 8 e 11 de junho de 2026. Durante o evento, os participantes terão acesso a bastidores da indústria, aprendendo sobre produção, negociação de contratos, aquisição de filmes, além de técnicas de animação e criação de trilhas sonoras.

Os curtas podem concorrer em cinco categorias: Ficção (filmes de 5 a 20 minutos, com narrativa original), Não Ficção (obras factuais de 5 a 20 minutos), Animação (filmes animados de 2 a 20 minutos em qualquer técnica), Estudante (aberto a alunos de cursos de cinema, de qualquer gênero, de 5 a 20 minutos) e Sustentabilidade (destaca projetos que abordem meio ambiente, diversidade e inclusão, com premiação em dinheiro e equipamentos).

Uma novidade de 2026 é a Competição Future Format: Vertical, que desafia cineastas a criarem curtas verticais (9:16) de 2 a 5 minutos, filmados com qualquer dispositivo. O vencedor recebe US$ 2,5 mil, equipamentos Sony e também participa do programa em Los Angeles. As inscrições estão abertas no site sonyfuturefilmmakerawards.com.