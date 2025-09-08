“O Agente Secreto” é confirmado na seleção do BFI London Film Festival

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi selecionado para o BFI London Film Festival, que acontece entre os dias 8 e 19 de outubro e que reúne o maior colegiado de votantes do Oscar fora dos Estados Unidos. A exibição no evento marca a primeira sessão do longa em território britânico e dá sequência a uma bem-sucedida trajetória por alguns dos mais importantes festivais de cinema do mundo.

O longa brasileiro vai ser exibido no AFI Latin American Film Festival (de 18 de setembro a 6 de outubro), nos EUA; no 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (de 19 a 27 de setembro), na Espanha; será o filme de abertura do 34º Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz (de 20 a 26 de setembro), na França, e do 23º Festival de Morelia (de 10 a 19 de outubro), no México; foi selecionado para o Beyond Fest (de 25 de setembro a 9 de outubro), em Los Angeles; para o 63º Festival de Cinema de Nova York (de 26 de setembro a 13 de outubro); e Wagner Moura será homenageado no Festival de Zurique, na Suíça.

“O Agente Secreto” foi exibido recentemente no 50º Festival de Cinema de Toronto (TIFF), que acontece entre os dias 4 e 14 de setembro, em uma sessão lotada na noite de domingo como parte da programação Special Presentations, uma das mais prestigiosas do festival.

A exibição marcou a première canadense do longa, que contou com a presença do diretor, da produtora Emilie Lesclaux e do protagonista Wagner Moura representando o audiovisual brasileiro no evento. A equipe participou também do evento Road to the Golden Globes — que marca o início da temporada da 83ª edição do Globo de Ouro. O longa está entre os seis finalistas que concorrem a uma vaga para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026. A categoria é uma importante etapa da trajetória de um filme internacional na temporada de premiações.

Além da presença em diversos festivais e as quatro premiações – incluindo Melhor direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura – recebidas em Cannes, o longa já conquistou espaços importantes dentro do mercado internacional. Neste fim de semana, Wagner Moura ganhou destaque com uma entrevista exclusiva na revista americana Variety e o filme recebeu dezenas de críticas positivas da imprensa norte-americana.