Residência Base divulga projetos de séries selecionados

A Residência Base, reconhecida iniciativa gratuita de imersão criativa para roteiristas, inaugura em 2025 uma edição dedicada a conteúdo seriado para televisão e streaming. Marcada para acontecer de 19 a 26 de setembro, no interior de São Paulo, a Base Séries já tem sua primeira turma definida.

Dentre as centenas de projetos inscritos, foram selecionados cinco títulos originais, que se destacaram por suas premissas instigantes e seus olhares particulares para gêneros tão tradicionais:

MELANINA, de Jéssica Queiroz e Raul Perez

No Melanina, salão de beleza de periferia especializado em crespos e cachos, mulheres negras encontram três coisas: tratamentos estéticos, fofocas e cura para as feridas da vida através do acolhimento de outras mulheres. A figura que dá suporte a todo esse microcosmo é DIVA, a chefona da parada toda, uma verdadeira Oprah periférica. Mas a verdade é que Diva não é mais jovem e não sabe mais se quer continuar tocando o Melanina. Será que esse espaço tão importante vai deixar de existir?

CLEO E OS TROVADORES, de Vitor Mafra e Gabrielle Siqueira

Cléo, Amaro e Tião formam uma banda e partem do sertão do Ceará para o Rio de Janeiro em busca do sucesso, mas quando o encontram, têm suas vidas reviradas.

APNEIA, de Aline Portugal e João Costa Van Hombeeck

CAMISA 10, de André Pacano

Uma garotinha, prodígio do futebol, deseja ser a melhor jogadora do mundo, mas não consegue jogar em equipe, então ela e seu time desajustado precisam lidar com as suas diferenças para vencer no jogo e na vida.

ALÉM DO HORIZONTE, de Lucas Lanza

Um grupo do Movimento Sem-teto invade um hotel abandonado e desperta uma entidade vingativa e lendária de um sono profundo. A sensitiva Maya deve unir forças com um jornalista veterano para entender as motivações do fantasma enquanto um ganancioso empresário faz de tudo para remover os ocupantes do imóvel.

A imersão da Base Séries contará com a brasileira Vera Egito e o colombiano Mauricio Leiva-Cock como consultores. Eles acompanharão os participantes durante toda a imersão criativa, aconselhando-os individualmente sobre seus projetos, mas também exibindo suas respectivas obras e discutindo-as com a turma.

Além deles, os selecionados ainda participarão de masterclasses com outros dois realizadores. E, como é vital ao programa, a troca entre os próprios participantes é estimulada do início ao fim da imersão, com mesas redondas acontecendo durante as refeições.

Realizado por Filho, Bastos, Fernando Sapelli e Thereza Menezes, a Residência Base é uma referência para profissionais que estão começando suas carreiras no audiovisual brasileiro. Além de promover uma troca entre os novos talentos e momentos de lazer para estimular o fluxo criativo, a imersão aproxima os participantes de nomes renomados do mercado audiovisual. Cineastas como Laís Bodanzky, Bráulio Mantovani, Sandra Kogut, Carolina Kotscho e André Novais são alguns dos nomes que já foram convidados do programa. Já Aly Muritiba (“Para Minha Amada Morta”), Caroline Leone (“Pela Janela”) e Douglas Soares (“Papagaios”) são alguns dos participantes das edições anteriores.

A Residência Base tem apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo através do programa SP Audiovisual Hub, do Projeto Paradiso e da Pousada Fazenda Maristela, que receberá os selecionados.