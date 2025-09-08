Estão abertas as inscrições para o HBF+Brasil, que oferece 90 mil euros para filmes brasileiros em desenvolvimento

As inscrições para o HBF+Brasil: Iniciativa de apoio ao desenvolvimento, ação inédita do Hubert Bals Fund (HBF), ligado ao International Film Festival Rotterdam (IFFR), foram abertas nesta segunda-feira (8) e encerram no dia 15 de setembro, às 23h59 (horário de Amsterdã – CEST). A iniciativa conta com o apoio do Projeto Paradiso, da RioFilme e da Spcine, e a proposta é fomentar o desenvolvimento de projetos brasileiros de longa-metragem de ficção em estágio inicial. Serão selecionados até nove projetos: quatro de cineastas de São Paulo, quatro do Rio de Janeiro e um de outra cidade do país. O formulário de inscrição está disponível no site do fundo.

Com foco em narrativas brasileiras originais, inovadoras e culturalmente relevantes, o programa oferece nove aportes de 10 mil euros, além de visibilidade internacional. A iniciativa busca estimular colaborações entre profissionais do Brasil e do exterior, unindo o conhecimento e os recursos de três parceiros locais — Projeto Paradiso, RioFilme e Spcine — à expertise do Hubert Bals Fund, reconhecido por apoiar projetos com forte potencial artístico e colaborativo. Essa é a primeira iniciativa internacional deste porte realizada pelo HBF.

A seleção é voltada para o segundo ou terceiro longa-metragem de ficção de diretoras e diretores brasileiros. Os principais critérios de avaliação incluem a qualidade artística da proposta, sua viabilidade e alinhamento com o perfil curatorial do IFFR. Já foram disponibilizados no site informações detalhadas sobre a elegibilidade, critérios de seleção e materiais necessários para participar.

O HBF+Brasil é fruto de uma colaboração cada vez mais sólida entre o Hubert Bals Fund e o Brasil. Um dos marcos recentes dessa parceria é a publicação Desenvolvimento de Impacto, lançada durante a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro de 2024, pelo HBF em parceria com o Projeto Paradiso. O material reúne reflexões sobre o papel fundamental do financiamento para os estágios iniciais do desenvolvimento cinematográfico.