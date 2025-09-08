“Dormir de Olhos Abertos”, produzido por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho, estreia nos cinemas

Foto © Victor Juca

Uma Recife poliglota, repleta de encontros improváveis, serve de cenário para “Dormir de Olhos Abertos”, filme que chega aos cinemas no dia 11 de setembro pela Sessão Vitrine Petrobras. Dirigido pela alemã Nele Wohlatz e produzido por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho, o longa é uma comédia silenciosa que retrata a experiência dos imigrantes no Brasil, através do olhar de uma diretora que, ao filmar em Recife, se reconheceu nas histórias de imigrantes que também tentam encontrar pertencimento longe de casa.

Kleber Mendonça Filho, um dos principais nomes do cinema brasileiro, descreveu o filme como “um ponto de vista sobre o Recife e sobre o Brasil, a partir do estrangeiro, nunca antes visto. Poliglota, contém graça, estranheza e Gal Costa”.

O longa acompanha Kai, jovem de Taiwan que chega de férias ao litoral brasileiro. Entre um ar-condicionado quebrado e a busca por um vendedor de guarda-chuvas desaparecido, ela mergulha nas histórias de trabalhadores chineses que vivem em arranha-céus luxuosos da cidade. Nessa deriva, se aproxima especialmente de Xiaoxin, formando uma rede de amigos e também de mal-entendidos que revela um Brasil visto sob uma lente familiar e, ao mesmo tempo, desconcertante. A mistura de línguas – mandarim, português, espanhol, inglês e alemão – dá o tom dessa comédia de estranhamentos.

Exibido pela primeira vez no Festival de Berlim, o longa foi eleito pela Fipresci como o melhor da seção Encontros. Desde então, percorreu festivais como IndieLisboa, Kárlovy Vary, San Sebastián, Mostra de São Paulo e Festival do Rio, onde Kleber Mendonça Filho apresentou sua estreia nacional.

Para Nele Wohlatz, nascida na Alemanha e radicada por mais de uma década na Argentina, o filme nasce da experiência de ser estrangeira e da percepção de que o pertencimento pode se dissolver entre fronteiras. Sua investigação começou a partir de entrevistas com a comunidade chinesa de Recife, conduzidas ao lado da atriz Xiaobin Zhang, protagonista de seu longa anterior, “Futuro Perfeito” (Leopardo de Ouro em Locarno).

A expressão que dá título ao filme – dormir de olhos abertos – surge dessa necessidade de adaptação. Um manual invisível de sobrevivência, transmitido entre imigrantes, cujas regras não escritas incluem: não baixar a guarda, não se entregar totalmente ao sono. Ou, como resume a própria diretora, “não dormir… pelo menos não profundamente”.

“Dormir de Olhos Abertos” terá uma sessão exclusiva de pré-estreia em São Paulo, seguida de um debate com Cecília Mello e Diogo Hayashi, no dia 8 de setembro, às 20h, no Espaço Petrobras de Cinema (Anexo – Sala 4), localizado na Rua Augusta, 1470, Consolação. O debate tem início às 21h40.