CCBB Rio de Janeiro recebe retrospectiva completa da obra de Charles Chaplin

De 17 de setembro a 13 de outubro, o Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro apresenta uma retrospectiva completa da obra de Charles Chaplin, criador do inesquecível personagem Carlitos, o Vagabundo. A programação inclui 83 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, além de sessão inclusiva, curso, debate e atividades para as crianças. A curadoria é de José de Aguiar e a produção da Firula Filmes. O projeto, com patrocínio do Banco do Brasil, estreou no CCBB Brasília, em julho, segue para o CCBB São Paulo, em outubro, e para o CCBB Belo Horizonte, em novembro.

Chaplin foi o primeiro artista a experimentar a fama mundial na era da cultura de massa. Ele é considerado uma das figuras mais importantes da história do cinema e um ícone da Era de Ouro de Hollywood. Poucos artistas conseguiram atravessar o tempo e tocar tantas gerações quanto Charles Chaplin.

A retrospectiva é uma rara oportunidade de ver e rever toda a genialidade de Charles Chaplin, que iniciou sua carreira na película em 1914, foi ator, diretor, produtor, roteirista, compositor e contribuiu imensamente para a formação da linguagem do cinema em seus primórdios. A forma como ele construía o seu humor a partir de situações inusitadas do cotidiano, subvertendo uma realidade ordinária, e usando como matéria-prima principal o seu próprio corpo, atravessou gerações e continua influenciando atores e cineastas.

Entre os destaques da programação estão obras-primas que resistiram à chegada do som com lirismo e crítica social, e de clássicos falados, como “O Grande Ditador” (foto, 1940), sátira corajosa ao nazismo, e “Luzes da Ribalta” (1952), em que Chaplin divide a cena com Buster Keaton em um emocionante reencontro com o vaudeville. Os cinéfilos terão acesso também aos curtas dos estúdios Keystone, Essanay e Mutual, entre eles, o segundo filme de Chaplin, “Corrida de Automóveis para Meninos” (1914), curta no qual nasceu o célebre Carlitos e tornou Chaplin famoso instantaneamente. Alguns títulos, cerca de 20, serão exibidos em película (16mm), o que garante charme extra ao evento e oferece ao público uma experiência cinematográfica próxima à original.

Charles Chaplin nasceu em Londres, em 1889, e teve uma infância marcada por dificuldades. Com talento precoce, iniciou-se no teatro ainda criança e tornou-se uma das primeiras grandes estrelas daquela que ficou conhecida como a sétima arte. Sua carreira atravessou o cinema mudo e o falado, unindo comédia e crítica social como poucos. Hoje, essa figura com chapéu-coco, bengala e bigode segue inconfundível, símbolo de um cinema humanista e universal.

Criador de clássicos atemporais, Chaplin lutou pela liberdade artística em uma indústria em transformação. Em 1918, trabalhando em associação com a First National, era uma das figuras mais bem pagas e conhecidas do mundo. Em 1919, Chaplin cofundou a distribuidora United Artists com os atores Mary Pickford, Douglas Fairbanks e o diretor D.W. Griffith, numa iniciativa de dar aos artistas mais controle criativo e financeiro de suas obras. Foi perseguido politicamente nos Estados Unidos durante o macarthismo e, em 1952, foi obrigado a deixar o país. Ele se mudou para a Suíça, onde ficou até os últimos anos de sua vida. Recebeu um Oscar honorário, em 1972, pelo “efeito incalculável que teve em tornar o cinema a forma de arte deste século”. Sua carreira abrangeu mais de 75 anos, desde sua infância até um ano antes de sua morte, em 1977.

A mostra conta com diversas atividades, além da exibição de filmes. Será promovido um curso gratuito, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, às 14h (carga horária total de 6h), sobre a herança cultural de Chaplin, com o professor e crítico de cinema Luiz Carlos Oliveira Junior. Não é necessário fazer inscrição, basta retirar o ingresso, a partir das 9h do dia do curso, na bilheteria ou no site do CCBB.

Será realizado também um debate, no dia 9 de outubro, às 19h, sobre a relevância da obra chapliniana no mundo contemporâneo, com a cineasta Barbara Kahane e o professor e pesquisador Rafael de Luna. A mediação será do curador José de Aguiar e terá tradução para Libras.

No final de semana do Dia das Crianças serão oferecidas atividades especialmente para elas. No sábado, dia 11 de outubro, às 14h, haverá uma Oficina de Maquiagem, no foyer do cinema. No domingo, dia 12, a programação começa com a presença de Cosplay, a partir das 14h, também no foyer; e, às 16h, será oferecida a Oficina Infantil de Desenho em Película (animação feita diretamente na película), com Diogo Rembold.

Durante a mostra ainda será lançado um extenso catálogo com artigos inéditos no Brasil.

Chaplin

Data: 17 de setembro a 13 de outubro

Local: Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro – Rua Primeiro de Março 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ – (21) 3808-2020

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) à venda no site bb.com.br/cultura