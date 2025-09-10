Resistência cultural indígena é destaque em nova mostra de filmes da Itaú Cultural Play

Na sexta-feira, 12 de setembro, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming gratuita de cinema brasileiro, lança em seu catálogo a mostra Memórias Vivas e Caminhantes. A curadoria é de Graciela Guarani e Larissa Tukano, do coletivo audiovisual das mulheres indígenas Rede Katahirine. Elas reuniram cinco documentários realizados por cineastas indígenas, ou que trabalham em diálogo com seus povos, que mergulham nas diversas formas de expressão cultural usadas para manter as suas relações político sociais e culturais.

São eles, os pernambucanos “Apoinme 30 Anos” e “Wadja”, o amazonense “Wehsé Darasé – Trabalho da Roça” (foto), e, ainda, “Nhemongaraí: Ontem, Hoje e Amanhã”, de São Paulo, e “Yvy Pyte – Coração da Terra”, de Minas Gerais. Em comum, tecem linhas narrativas que revelam a potência da oralidade, da língua, do canto e das formas tradicionais de organização político-cultural dos povos indígenas brasileiros para manter vivas suas memórias e elaborar estratégias de sobrevivência no país. Os roteiros revelam desde a vida de uma educadora e ativista indígena que fundou uma escola bilíngue para propagar a língua Yaathe, falada pelo povo Fulni-ô, de Pernambuco, até a primeira cerimônia de transmissão de práticas culturais milenares realizada por mulheres Guarani.

Memórias Vivas e Caminhantes é a segunda mostra com curadoria da Rede Katahirini para a IC Play. Em 2024, a plataforma disponibilizou cinco filmes que evidenciavam a diversidade das obras produzidas por mulheres cineastas indígenas. A coletânea Sob o Olhar Delas: Novas Perspectivas do Cinema Indígena visou quebrar estereótipos do cinema indígena, demostrando que suas produções vão além das gravações documentais ou ligadas à violência territorial.

Em “Apoinme 30 Anos” (2025), os diretores Alexandre Pankararu e Graciela Guarani retratam a história da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (APOINME), uma das principais organizações indígenas do país. Eles colheram depoimentos de lideranças desses territórios para demonstrar como essa organização atua em sua luta pela terra, regularização de terras e a defesa de direitos humanos.

A educação ganha destaque no filme pernambucano “Wadja” (2024). Dirigida por Narriman Kauane, esta produção conta a trajetória da ativista Marilena Araújo, conhecida pelo nome que dá título ao filme, para criar a escola bilíngue Antônio José Moreira, e ensinar Yaathe, a língua do povo Fulni-ô. Eles vivem no município de Águas Belas, a cerca de 300 quilômetros de Recife e são considerados um dos únicos grupos do Nordeste a manter uma língua indígena viva e falada por toda a comunidade.

Por sua vez, o curta-metragem amazonense “Wehsé Darasé – Trabalho da Roça” (2016), de Larissa Ye’padiho Mota Duarte, revela práticas de plantio, colheita e preparo da alimentação que vem sendo transmitidas atravessando gerações. Esta ancestralidade, torna-se um elemento cultural e territorial da região de São Gabriel da Cachoeira, no Alto do Rio Negro, na Amazônia.

Sob a direção de Natália Tupi e Richard Wera Mirim, de São Paulo, “Nhemongaraí: Ontem, Hoje e Amanhã” (2024) revela uma cerimônia realizada todo os anos na Tekoa Pyau, em terra indígena no Jaraguá. Chama-se Nhemongaraí, a partir da qual são transmitidos conhecimentos e práticas do povo Guarani e que, no momento das filmagens, é conduzida por mulheres pela primeira vez.

No filme mineiro “Yvy Pyte – Coração da Terra” (2023), dirigido por Alberto Alvares e José Cury, o roteiro traça uma linha poética representado pela fusão entre a língua Guarani e a fotografia. Ele acompanha o retorno de Alvares – cujo nome indígena é Tupã Ra’y – entre os Paraná e Paraguai para a sua aldeia natal. No trajeto, ele mostra a origem do mundo segundo os Guarani e Kaiowá, constantemente sob ameaça.

O acesso à Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em www.itauculturalplay.com.br, nas smart TVs da Samsung, LG, Android TV e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Também pode-se encontrar conteúdo da IC Play nas plataformas Claro TV+ e Watch Brasil.