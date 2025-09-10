“A Sogra Perfeita 2”, estrelado por Cacau Protásio, estreia essa semana

Foto © Pivô Audiovisual

A comédia “A Sogra Perfeita 2”, estrelada por Cacau Protásio, estreia nos cinemas no dia 11 de setembro. Dirigida por Cris D’Amato e Bianca Paranhos, a sequência ainda conta com Evelyn Castro, Marcelo Laham, Fafy Siqueira, Ricardo Pereira e Maria Bopp no elenco, além de participações especiais de Luis Miranda e Xande de Pilares. Flávia Guimarães assina o roteiro, com colaboração de Bia Crespo. A produção é da Paris Entretenimento, em coprodução com Globo Filmes, Globoplay e Telecine, e distribuição da Paris Filmes.

“A Sogra Perfeita 2” acompanha Neide (Cacau Protásio) em novas aventuras. Independente e bem-sucedida, a cabeleireira e empresária está feliz da vida, curtindo sua liberdade depois que os dois filhos saíram de casa. Sua paz acaba no dia em que ela é pedida em casamento por Oliveira (Marcelo Laham), seu namorado português. Neide não aceita, mas, quando se dá conta, toda a vizinhança do fictício bairro de Vila Cleide já está sabendo que vai ter casório. Para complicar, Dona Oliveira (Fafy Siqueira), sua quase sogra, chega de Portugal para a suposta festa, trazendo até os bem-casados na mala. Agora, sem poder contar com a ajuda da sua melhor amiga, Sheila (Evelyn Castro), com quem se desentendeu durante a preparação para um disputadíssimo concurso de penteados, Neide terá que lidar com a confusão que se instalou no bairro e com uma sogra que nem é sua ainda.