“A Própria Carne”, longa de terror de Ian SBF, estreia com exclusividade na Cinemark

“A Própria Carne”, longa de terror dirigido por Ian SBF (“Entre Abelhas”) e produzido por Deive Pazos e Alexandre Ottoni, do Jovem Nerd, chega com exclusividade aos cinemas da Rede Cinemark, nesta quinta-feira, 30 de outubro. O filme acompanha a chegada de três soldados desertores em uma casa isolada na floresta, durante a Guerra do Paraguai, em 1870. O que parecia ser um refúgio seguro, logo se torna um cenário de pesadelo, conforme os fugitivos descobrem que o fazendeiro misterioso e a jovem que moram no local escondem segredos macabros.

O filme é uma coprodução da Neebla e da Nonsense Creations. No elenco estão Luiz Carlos Persy, Jorge Guerreiro, Jade Mascarenhas, George Sauma e Pierri Baitelli.

Além de sessões antecipadas realizadas no Festival do Rio e em cidades como Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, durante o mês de outubro, “A Própria Carne” foi selecionado para a décima segunda edição do Filmquest, festival internacional de cinema de gênero realizado anualmente em Utah, nos Estados Unidos, que exibe longas e curtas-metragens dos gêneros fantástico, ficção científica e terror.