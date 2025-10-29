Entre 24 de novembro e 5 de dezembro, a Bucareste Ateliê de Cinema realiza o Programa Curso de Figurino para Audiovisual, uma imersão de 42 horas, de segunda a sexta, das 19h às 22h, voltada à formação prática e criativa de profissionais e estudantes interessados no diálogo entre figurino, narrativa e linguagem cinematográfica.

Combinando exercícios práticos e o desenvolvimento de um projeto autoral de figurino, o programa parte de três eixos complementares: 1. Leitura e interpretação de roteiro, pesquisa criativa e mood board; 2. Estrutura e funções do departamento de figurino e sua interface com assistências, maquiagem/caracterização e envelhecimento; e 3. Competências técnicas de documentação e controladoria aplicadas ao set e ao fluxo de produção.

Com coordenação de Nina Maria, a proposta pedagógica privilegia a construção de conceitos visuais coerentes com a dramaturgia, o domínio de processos e continuidade e a compreensão do figurino como elemento estético e simbólico na narrativa. O curso também promove a troca de experiências com convidadas e convidados atuantes no audiovisual brasileiro.

Mais informações e inscrições estão disponíveis no site www.bucareste.com/figurino.