“Amora”, nova série do Canal Brasil com direção de Juliana Rojas, começa filmagens em Porto Alegre

Foto: Thaina Duarte e Juliana Rojas © Mariana Jesus

As filmagens de “Amora”, nova série de ficção do Canal Brasil, começaram no último domingo, 18 de outubro, em Porto Alegre. Dirigida por Juliana Rojas — premiada por “As Boas Maneiras” (2017) e “Cidade; Campo” (2024) —, a produção é inspirada no livro homônimo de Natalia Borges Polesso, vencedor do Prêmio Jabuti (2016). Em quatro episódios independentes, a série retrata diversas formas de amor e afeto entre mulheres de diferentes gerações, com elenco formado por nomes como Bruna Linzmeyer, Ana Hikari, Araci Esteves, Verônica Bonfim, Thainá Duarte, Chris Couto, Magali Biff e apresentando as jovens talentos do Rio Grande do Sul Vitória Stifft, Elis Kersting e Larissa Lima. A série é uma coprodução entre Vulcana Cinema, bigBonsai e Plate Filmes.

Misturando drama e humor, “Amora” se passa em uma cidade fictícia do interior do Brasil, que reflete questões universais sobre pertencimento, liberdade e identidade. A série retrata experiências cotidianas atravessadas por temas como o despertar da sexualidade, a maternidade, o envelhecimento, o preconceito e o desejo. Em cada episódio, novas personagens protagonizam histórias autônomas, mas conectadas por uma linguagem comum e pela presença da cidade como elo simbólico entre os enredos.

Com roteiro de Thais Guisasola e Julia Anquier, “Amora” propõe um olhar diverso sobre o amor feminino, apresentando personagens de diferentes gerações e contextos sociais. A série amplia a representação de mulheres lésbicas e bissexuais na ficção nacional, ainda pouco presente no audiovisual brasileiro, e busca aproximar o público dessas narrativas com naturalidade e empatia. Juliana Rojas, que integra a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood (AMPAS), assina a direção de todos os episódios.

Com estreia prevista para 2026, “Amora” integra a programação do Canal Brasil, que exibe ao longo de todo o ano produções dedicadas à diversidade e à representatividade LGBTQIAPN+.