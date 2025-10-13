Confira os premiados da 23ª Goiânia Mostra Curtas

A 23ª edição da Goiânia Mostra Curtas chegou ao fim neste domingo (12/10) com a cerimônia de premiação, celebrando o talento e a diversidade do cinema brasileiro. Realizada pela produtora Icumam, sob direção geral de Maria Abdalla, a mostra reuniu quase 5 mil pessoas ao longo da semana, consolidando-se como um dos principais eventos audiovisuais do Centro-Oeste.

O júri oficial, composto por Melina Bomfim, Diego Paulino e Márcia Deretti, foi responsável pela escolha dos vencedores da Curta Mostra Brasil. Já Mariana Quuen Nwabasili, Gabriela Romeu e Luciana Damasceno assinaram a curadoria das Mostras Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Origens – curtas universitários goianos.

A 22ª Mostrinha contou com o Júri popular formado por crianças do ensino básico. Durante a manhã, o Teatro Goiânia recebeu a 22ª Mostrinha com o programa Céu das Infâncias, exibindo cinco curtas voltados ao público infantil. O evento contou com a presença dos curadores convidados Rafael de Almeida (Curta Mostra Brasil), Elinaldo Meira (Curta Mostra Origens – Curtas Universitários Goianos) e Gabriela Romeu (22ª Mostrinha), que participaram de um encontro com realizadores. Foram mais de duas horas de debate e troca entre criadores e público, fortalecendo o diálogo sobre produção audiovisual.

À tarde, a Curta Mostra Origens exibiu mais 11 curtas universitários goianos, reafirmando o compromisso da mostra com a valorização da produção local e acadêmica. A noite de encerramento foi conduzida pela apresentadora Geórgia Cynara e Van Moraes, que anunciaram os vencedores da mostra competitiva.

Além das exibições, a programação contou com cursos, aulas e ações afirmativas que ampliaram o alcance e o impacto cultural do festival.

Confira os vencedores:

CURTA MOSTRA GOIÁS

MELHOR FILME

Canto (GO)

Direção: Danilo Daher

MELHOR DIREÇÃO

A Tela (GO)

Direção: Gabriel Newton

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Chica Machado – Rainha de Goyaz (GO)

Direção: Renata Rosa Franco

MENÇÃO HONROSA

A Mulher Esqueleto (GO)

Direção: Yolanda Margarida

PRÊMIO CARDUME

Canto (GO)

Direção: Danilo Daher

CURTA MOSTRA ORIGENS

MELHOR FILME

Depois do Amém

Direção: Hítallo Torquato (GO)

MELHOR DIREÇÃO

Mulheres que Abrem Caminhos (GO)

Direção: Pollyanna Marques

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Meça Três Vezes Antes de Cortar (GO)

Direção: Zulmí Nascimento

MENÇÃO HONROSA 1

Acorda, João (GO)

Direção: João Dorneles

MENÇÃO HONROSA 2

Que Deus o Tenha (GO)

Direção: Ana Sifuentes e Maria Alice Rezende

CURTA MOSTRA BRASIL

MELHOR FILME

Dona Beatriz Ñsîmba Vita (MG)

Direção: Catapreta

MELHOR DIREÇÃO

Esconde-Esconde (PE)

Direção: Vitória Vasconcellos

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI

Vollúpya (RJ)

Direção: Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr

MENÇÃO HONROSA

Wilson Rabelo pela atuação em Girassóis (RJ)

Direção: Jessica Linhares

Miguel Chaves em Presépio (RJ)

Direção: Felipe Bibian

MENÇÃO HONROSA

Eloísa Ferreira pela atuação em Maremoto (RN)

Direção: Cristina Lima e Juliana Bezerra

MENÇÃO HONROSA

Gilson Ferreira e Durval Braga pelas atuações em O Amor não Cabe na Sala (BA)

Direção: Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira

PRÊMIO SELEÇÃO ESPECIAL SESC TV

Jacaré (RJ)

Direção: Victor Quintanilha

22ª MOSTRINHA MELHOR FILME

JÚRI POPULAR

Notícias da lua (SC)

Direção: Sérgio Azevedo