Confira os premiados da 23ª Goiânia Mostra Curtas
A 23ª edição da Goiânia Mostra Curtas chegou ao fim neste domingo (12/10) com a cerimônia de premiação, celebrando o talento e a diversidade do cinema brasileiro. Realizada pela produtora Icumam, sob direção geral de Maria Abdalla, a mostra reuniu quase 5 mil pessoas ao longo da semana, consolidando-se como um dos principais eventos audiovisuais do Centro-Oeste.
O júri oficial, composto por Melina Bomfim, Diego Paulino e Márcia Deretti, foi responsável pela escolha dos vencedores da Curta Mostra Brasil. Já Mariana Quuen Nwabasili, Gabriela Romeu e Luciana Damasceno assinaram a curadoria das Mostras Curta Mostra Goiás e Curta Mostra Origens – curtas universitários goianos.
A 22ª Mostrinha contou com o Júri popular formado por crianças do ensino básico. Durante a manhã, o Teatro Goiânia recebeu a 22ª Mostrinha com o programa Céu das Infâncias, exibindo cinco curtas voltados ao público infantil. O evento contou com a presença dos curadores convidados Rafael de Almeida (Curta Mostra Brasil), Elinaldo Meira (Curta Mostra Origens – Curtas Universitários Goianos) e Gabriela Romeu (22ª Mostrinha), que participaram de um encontro com realizadores. Foram mais de duas horas de debate e troca entre criadores e público, fortalecendo o diálogo sobre produção audiovisual.
À tarde, a Curta Mostra Origens exibiu mais 11 curtas universitários goianos, reafirmando o compromisso da mostra com a valorização da produção local e acadêmica. A noite de encerramento foi conduzida pela apresentadora Geórgia Cynara e Van Moraes, que anunciaram os vencedores da mostra competitiva.
Além das exibições, a programação contou com cursos, aulas e ações afirmativas que ampliaram o alcance e o impacto cultural do festival.
Confira os vencedores:
CURTA MOSTRA GOIÁS
MELHOR FILME
Canto (GO)
Direção: Danilo Daher
MELHOR DIREÇÃO
A Tela (GO)
Direção: Gabriel Newton
PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI
Chica Machado – Rainha de Goyaz (GO)
Direção: Renata Rosa Franco
MENÇÃO HONROSA
A Mulher Esqueleto (GO)
Direção: Yolanda Margarida
PRÊMIO CARDUME
Canto (GO)
Direção: Danilo Daher
CURTA MOSTRA ORIGENS
MELHOR FILME
Depois do Amém
Direção: Hítallo Torquato (GO)
MELHOR DIREÇÃO
Mulheres que Abrem Caminhos (GO)
Direção: Pollyanna Marques
PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI
Meça Três Vezes Antes de Cortar (GO)
Direção: Zulmí Nascimento
MENÇÃO HONROSA 1
Acorda, João (GO)
Direção: João Dorneles
MENÇÃO HONROSA 2
Que Deus o Tenha (GO)
Direção: Ana Sifuentes e Maria Alice Rezende
CURTA MOSTRA BRASIL
MELHOR FILME
Dona Beatriz Ñsîmba Vita (MG)
Direção: Catapreta
MELHOR DIREÇÃO
Esconde-Esconde (PE)
Direção: Vitória Vasconcellos
PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI
Vollúpya (RJ)
Direção: Éri Sarmet e Jocimar Dias Jr
MENÇÃO HONROSA
Wilson Rabelo pela atuação em Girassóis (RJ)
Direção: Jessica Linhares
Miguel Chaves em Presépio (RJ)
Direção: Felipe Bibian
MENÇÃO HONROSA
Eloísa Ferreira pela atuação em Maremoto (RN)
Direção: Cristina Lima e Juliana Bezerra
MENÇÃO HONROSA
Gilson Ferreira e Durval Braga pelas atuações em O Amor não Cabe na Sala (BA)
Direção: Marcelo Matos de Oliveira e Wallace Nogueira
PRÊMIO SELEÇÃO ESPECIAL SESC TV
Jacaré (RJ)
Direção: Victor Quintanilha
22ª MOSTRINHA MELHOR FILME
JÚRI POPULAR
Notícias da lua (SC)
Direção: Sérgio Azevedo
One thought on "Confira os premiados da 23ª Goiânia Mostra Curtas"
