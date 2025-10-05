“Rua Aurora – Refúgio de Todos os Mundos” estreia no Canal Brasil

Dirigido pelo cineasta pernambucano Camilo Cavalcante, o documentário “Rua Aurora – Refúgio de Todos os Mundos” chega ao Canal Brasil na próxima terça-feira (7/10), às 21h. O filme acompanha moradores de realidades diferentes que habitam uma mesma rua, no centro da capital paulista, e compartilham o cotidiano no mesmo espaço, seja por moradia, seja por trabalho.

A narrativa acompanha migrantes de várias partes do mundo, como Nigéria, Jamaica e Senegal, e de diferentes regiões do Brasil, que relatam a luta diária por sobrevivência e pertencimento. Eles também refletem sobre a escolha por um local marginalizado no centro de São Paulo. Através de diversas janelas e ambientes, o diretor teve como propósito contar as histórias de pessoas invisibilizadas e que têm suas vozes silenciadas em meio a um cenário marcado pela criminalidade e pela dependência em drogas.

O documentário já percorreu festivais nacionais e internacionais, e entre os destaques, levou o prêmio de Melhor Fotografia de Longas-Metragens Brasileiros no Festival Filmambiente (2024); a Menção Honrosa no Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin Lisboa, no mesmo ano; e o prêmio La Lupa y El Iman na categoria Antropologia no Festival Cinemistica da Espanha, em 2023.