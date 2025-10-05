Expocine encerra 12ª edição colocando em pauta a acessibilidade e a inclusão no mercado audiovisual

Foto © Larissa Trentini

O terceiro e último dia de programação da Expocine trouxe à tona a importância da acessibilidade e tornar o cinema um direito para todos os brasileiros. No auditório do Hotel Renaissance, o público pode conferir o painel Tela sem Barreiras: Audiovisual com Acessibilidade de Verdade.

Dando continuidade ao tema e encerrando a programação de painéis desta edição do evento, aconteceu o encontro Cinema como Direito: Acesso, Inclusão e Formação de Públicos, apresentado pela Spcine. Nele, autoridades da cidade de São Paulo apresentaram as iniciativas municipais que buscam tornar o acesso ao cinema mais inclusivo e acessível para todos os públicos, nas mais diversas regiões da cidade, por meio das diferentes sessões ofertadas pelo circuito Spcine.

Fechando também as apresentações das distribuidoras no Cine Marquise, a Vitrine Filmes começou o dia trazendo os atores Thomás Aquino, que integra o elenco de “O Agente Secreto”, próximo lançamento da produtora, e João Guilherme, protagonista de “O Rei da Internet”, filme previsto para ser lançado em março de 2026. Na sequência, Warner Bros. Pictures, Universal Pictures e Retrato Filmes compuseram o dia de apresentações dos lançamentos 2025/2026 para os exibidores.

Com o tema “Brasil, Janela para o mundo” em sua 12ª edição, a Expocine 25 aconteceu no Cine Marquise e no Hotel Renaissance, promovendo conversas e debates sobre o momento histórico que o cinema brasileiro vive atualmente, consolidando-se como uma vitrine para o mundo e abrindo janelas de oportunidades para a mobilização e o crescimento do setor audiovisual no país e na América Latina. Durante os quatro dias de evento foram mais de 2.300 inscritos, além de 25 expositores, 23 patrocinadores, 30 apoiadores, 14 distribuidoras apresentando conteúdo, três exibições exclusivas, 15 painéis de discussão, cinco oficinas, totalizando mais de 40 horas de conteúdo.