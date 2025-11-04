“Ainda Estou Aqui” vence o Prêmio Macondo de melhor longa-metragem ibero-americano na Colômbia

Foto © Alile Dara Onawale

“Ainda Estou Aqui” segue colecionando prêmios pelo mundo, e, neste fim de semana, foi reconhecido como o Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano no Prêmio Macondo, concedido pela Academia Colombiana de Cine. Representando elenco e equipe do filme, a produtora Maria Carlota Bruno marcou presença na cerimônia de premiação, que ocorreu na cidade de Medellín neste domingo, 2 de outubro.

Na última semana, “Ainda Estou Aqui” também foi reconhecido pela Academia de Cinema da Venezuela ao conquistar o título de Melhor Longa-Metragem Ibero-Americano nos Prêmios Soto. Um ano após sua estreia no Festival de Veneza, o longa de Walter Salles já foi visto por mais de 8,5 milhões de espectadores pelo mundo, passou por mais de 50 festivais nacionais e internacionais e acumula quase 70 prêmios, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional, o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres), seis prêmios do júri popular nos festivais de Rotterdam, Vancouver, Mill Valley e Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos, Pessac, na França, e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, além de 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema.