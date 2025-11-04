“Aqui Não Entra Luz”, de Karol Maia, é selecionado para o IDFA

Premiado no 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com os troféus de Melhor Direção e o Prêmio Zózimo Bulbul (concedido por júri indicado pelo Centro Afrocarioca de Cinema e a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro – APAN), “Aqui Não Entra Luz”, de Karol Maia, participa, em novembro, do IDFA – Festival Internacional de Documentários de Amsterdã, um dos mais mais importantes festivais documentais do mundo. O longa foi selecionado para a Mostra Frontlight, que escolhe títulos que examinam criticamente a verdade e exploram artisticamente as questões urgentes do nosso tempo.

Distribuído pela Embaúba Filmes, “Aqui Não Entra Luz” reforça o potencial do cinema documental para provocar reflexões e para reposicionar as trabalhadoras domésticas como protagonistas da história do Brasil e de suas próprias histórias de vida. Para além da luta por melhores condições de trabalho, o filme lança luz sobre a beleza e a alegria dessas mulheres, sobre os laços familiares que constroem e os sonhos que realizam todos os dias.